Spy: l'erede della Ferrari 812 nascosta in una Ferrari Roma V12?

Per ora sono solo ipotesi, ma sarete d'accordo con me che quella ritratta nelle foto condivise su Instagram da Derek Cornelissen non è la solita Ferrari Roma (qui il nostro video). L'ipotesi è che sotto quel cofano ci sia un motore V12 invece del solito V8 biturbo da 3,9 litri - che abbiamo provato sulla Portofino M - e che l'auto camuffata sia il muletto del modello che andrà a sostituire la Ferrari 812 Superfast, ormai fuori produzione (qui la prova in video).

PERCHÉ LA V12 DALLA V8? Il motivo per cui il muletto è vestito come una Ferrari Roma e non come una 812 è semplice. La Roma è costruita sulla più recente piattaforma Ferrari, un'architettura modulare pensata per vetture a motore anteriore, adattabile nel passo per ospitare motori V8 o V12, anche elettrificati, con trazione posteriore o integrale. La 812 era invece basata su una piattaforma precedente e ormai a fine carriera. In pratica non c'era altra scelta.

COSA MOSTRANO LE FOTO Mentre l'avantreno è sicuramente quello della Roma, sembrerebbe che il muso sia molto più lungo di quello della vettura standard. Ruote più grandi ospitano freni maggiorati, mentre al posteriore la carreggiata pare sia stata allargata. Non si sa ancora quando la nuova GT Ferrari V12 debutterà, ma se questo è l'anno della 296 GTB (guarda il nostro video!) e del SUV Purosangue, la premiére dell'ammiraglia a motore anteriore potrebbe essere nel 2023. Tanta curiosità sul motore, che secondo alcuni rumor potrebbe adottare la sovralimentazione bi-turbo come il motore V8, ma il mistero è fittissimo. Stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/03/2022