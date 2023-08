Ferrari 812 Competizione Tailor Made, one-off sportiva per beneficenza

Carrozzeria gialla, dettagli disegnati dalla matita di Flavio Manzoni: un esemplare unico per un’asta di beneficenza. Eccola in video

La Ferrari 812 Competizione è un’auto speciale, destinata a finire nelle collezioni di 999 fortunati che si assicureranno uno degli esemplari della splendida 12 cilindri di Maranello. Una di queste sarà ancora più speciale, e basta una veloce occhiata alle fotografie per capirlo.

Ferrari 812 Competizione Tailor Made, visuale di 3/4 anteriore

DESIGN UNICO Un anno di collaborazione tra il Centro Stile di Maranello e il team Tailor Made (quello che si occupa delle personalizzazioni per i clienti): tanto ci è voluto per dar vita alle lavorazioni dentro e fuori la carrozzeria di questa 812 Competizione, immaginata come se fosse il risultato di un disegno, di quelli realizzati da Flavio Manzoni, Chief Design Officer di Ferrari, sui suoi ormai iconici cartoncini gialli, lo stesso colore della carrozzeria. Sulla verniciatura Giallo Tristrato opaco sono infatti state tracciate in color Nero DS Sketch, anch’esso opaco, le linee eleganti e sportive della 812 Competizione, a cominciare dalla lama in fibra di carbonio che taglia il cofano anteriore alle branchie sulla fiancata, omaggio alla tradizione Ferrari a dodici cilindri, per arrivare ai vortici d’aria sul lunotto posteriore.

Ferrari 812 Competizione Tailor Made, particolare della fiancata

INCONFONDIBILE ANCHE DENTRO Lo stesso concetto torna anche in abitacolo, rivestito in Alcantara di nuova generazione (composto al 65% da poliestere riciclato, al debutto sulla Purosangue), impreziosito dai medesimi sketch di design ricamati direttamente sui tessuti: un vero e proprio unicum per le vetture di Maranello. Il pavimento e la parete posteriore degli interni sono in Superfabric trilobato nero.

Ferrari 812 Competizione Tailor Made, gli interni



CHE MOTORE! La Ferrari 812 Competizione monta un pazzesco V12 aspirato da 6,5 litri e 830 CV di potenza, collegato a un cambio a sette marce doppia frizione. Trazione posteriore, quattro ruote sterzanti indipendenti, sound esplosivo e inconfondibile, come solo una vera Ferrari sa essere.

Ferrari 812 Competizione Tailor Made, particolare della plancia

NE RESTA SOLO UNA La 812 Competizione Tailor Made è stata presentata durante un evento in diretta streaming da Casa Ferrari durante la Monterey Car Week. Commissionata da Ferrari North America, filiale americana di Maranello, l’auto verrà battuta all’asta durante il Ferrari Gala di New York, il prossimo 17 ottobre. Il ricavato verrà devoluto a favore di progetti di supporto all’istruzione per le giovani generazioni. Il prezzo della 812 Competizione “modello base” è di 499.000 euro, ma siamo sicuri che i fortunati facoltosi che vorranno mettersi in garage questo esemplare dovranno staccare un assegno decisamente più importante...

Pubblicato da Claudio Todeschini, 21/08/2023