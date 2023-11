Nuova hypercar Ferrari F250, prosegue il vedo-non-vedo. Ibrida V6?

Ferrari non ne fa mistero: in occasione del Capital Markets Day 2023 ha fatto cenno ad una nuova “supercar”, che sarà lanciata entro il 2026 e “limitata a molto meno del 5% dei volumi totali”. Semmai, a fare un po' la misteriosa è lei, Ferrari F250 o quale che sia il suo nome definitivo. Già avvistata in più di un'occasione, l'erede de LaFerrari è stata ora sorpresa mentre stava effettuando dei test in Germania. Anche se ancora pesantemente mascherata, la mimetica sta gradualmente rivelando sempre qualcosa di più. Ma ancora troppo poco, per i nostri gusti.

Ferrari F250, nuovo foto spia

LE MANS STYLE L'esemplare delle foto ricorda un prototipo con abitacolo chiuso fuggito dalla pitlane di Le Mans: secondo gli addetti ai lavori, tuttavia, il muletto è ancora ben lontano dal prodotto finito. Prendiamo nota, in ogni caso, di un enorme pacchetto aerodinamico che include ala posteriore aggressiva, condotti di raffreddamento ed altri ''trucchi'' aerodinamici nascosti.

Il maxi alettone posteriore

NUMERO CHIUSO Voci suggeriscono come Ferrari F250 sarà un'auto di produzione in serie limitata a circa 600 esemplari con carrozzeria chiusa, circa 200 varianti ''Aperta'' o ''Spider'', infine qualche dozzina di esemplari solo pista. Il prezzo elevato dovrebbe superare di slancio la barriera dei 2 milioni di euro.

Motore ibrido plug-in. Ma quale?

HYPER HYBRID Ancora troppo presto per definire l’esatto pacchetto meccanico. Aspettiamoci comunque un motopropulsore ibrido - che molto probabilmente utilizzerà il V6 abbinato a un motore elettrico - piuttosto che una configurazione V8 o V12. Ampio sarà infine il ricorso a materiali ultraleggeri. Se il 2026 sarà l'anno di uscita sul mercato, per la world premiere punteremmo l'orologio all'autunno 2024.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/11/2023