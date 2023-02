L'erede della LaFerrari sarà ibrida? Vediamo e ascoltiamo la futura hypercar di Maranello

L’HYPERCAR DI MARANELLO SCALDA IL MOTORE Mentre Ferrari sta entrando nell'era dell'elettrificazione, vedi la 296 GTB e la gemella a cielo aperto 296 GTS, lo sviluppo della prossima hypercar di punta del Cavallino Rampante è in pieno svolgimento, come rivelato da un video appena pubblicato sul canale YouTube Varryx. Molto probabilmente il nuovo modello abbandonerà l’esuberanza del V12 a favore di un motore ibrido più piccolo, a conferma di quanto dichiarato recentemente dai vertici di Maranello, che hanno sottolineato come i futuri modelli elettrificati saranno dotati di motori a combustione V6 o V8, con i modelli V12 venduti esclusivamente in pura forma endotermica. Dato che la nuova Ferrari servirà come punto di riferimento per il futuro del marchio - che si sta spostando verso l’energia elettrica - è quasi certo che sarà un ibrido e la prova ne sono gli adesivi di avvertimento dell'elettricità piazzati sul muso di questo muletto. Ma guardiamo il video e poi proseguiamo la discussione.

TECNOLOGIA DA FORMULA UNO Inoltre, c’è da aggiungere che le dichiarazioni lasciavano intendere come la nuova arrivata sfrutterà ampiamente la tecnologia dalla Formula 1 e dalla Le Mans Series 499P, che utilizzano entrambe propulsori V6 ibridi. Lo stesso Direttore Commerciale e Marketing, Enrico Galliera, in una intervista di qualche tempo fa ha appoggiato la scelta di soluzioni più compatte: “Elettrificare un V12 significa creare un'auto probabilmente molto pesante e grande. Quindi l'elettrificazione idealmente dovrebbe essere abbinata a motori più piccoli”. Preso atto della posizione di Maranello, bisogna capire se la nuova ammiraglia arriverà con un V6 o un V8. Il V8 biturbo da 4,0 litri sarebbe un degno candidato per ottenere prestazioni a livello di hypercar con assistenza ibrida, come dimostrato dalla SF90 Stradale da 1.000 CV. Tuttavia, il muletto che avete visto nel video “suona” con una melodia simile alla 296 GTB da 830 CV, che è alimentata da un V6 biturbo di 3,0 litri. Un frazionamento del genere si adatterebbe agli sforzi dell'azienda nel motorsport e, dato che la 296 utilizza un singolo motore elettrico posteriore per aumentare le prestazioni, la nuova hypercar potrebbe - come la SF90 - impiegare una coppia di motori elettrici sull'asse anteriore per spingere la potenza oltre i 1.000 CV. Questo la renderebbe anche la prima hypercar a quattro ruote motrici del marchio.

Nuova hypercar Ferrari: uno dei prototipi senza appendici aerodinamiche fisseAERODINAMICA ATTIVA, NIENTE ALETTONI FISSI Il design finale sarà indubbiamente più raffinato di questa rudimentale vettura di sviluppo, anche perché la Ferrari utilizza tipicamente elementi aerodinamici attivi piuttosto che i grandi splitter e le ali imbullonate di questo prototipo. Fatte tutte le congetture del caso, e visto il breve filmato che ci mostra da vicino la futura “HyperFerrari”, aspettiamoci che la versione di produzione faccia il suo debutto sul tappeto rosso entro i prossimi due anni.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/02/2023