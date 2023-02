La "Ferrarina" 250 Testa Rossa ci mostra l'anima più sportiva con il Race Package

Più potenza al motore elettrico e un pacchetto di accessori "racing" per la leggendaria sportiva di Maranello in scala ridotta

UNA PICCOLA GRANDE SPECIAL EDITION The Little Car Company, azienda specializzata nelle realizzazione di modelli d’auto d’epoca in scala, ha ampliato la sua gamma di esemplari ispirati alla Ferrari 250 Testa Rossa del 1957, con l'introduzione di un'edizione limitata chiamata Testa Rossa J “Race Package”. Il pacchetto speciale promette più potenza, contenuti tecnici ispirati alle corse e una collaborazione ancora più stretta con la Casa di Maranello. L'aggiornamento più significativo è un miglioramento del software, che aumenta la potenza del motore elettrico da 12 kW (16,3 CV) a 14 kW (19 CV). Little Car Company non dichiara quanta grinta aggiungerà all'auto, ma la Testa Rossa J standard può raggiungere una velocità massima di 80 km/h; quindi, l'aggiunta di tre cavalli avrà probabilmente un impatto sulle performance.

Ferrari 250 Testa Rossa J: il modello elettrico by The Little Car CompanyACCESSORI RACING Ciò potrebbe spiegare perché questa edizione speciale della “Ferrarina” vintage aggiunge anche un roll-bar imbullonato in modo che possa essere facilmente rimosso. Inoltre, l'auto è dotata di vere cinture di sicurezza racing realizzate dalla italiana Sabelt, che produce i sistemi di ritenuta per le Ferrari da competizione. Il Race Package aggiunge uno specchietto laterale e piccoli fari nella griglia della Testa Rossa J. Per regalare un’aura ancora più racing, il Race Package aggiunge ammortizzatori regolabili e freni più efficaci. Ciò consente ai proprietari di allestire la loro Testa Rossa J come una vera auto da corsa, mettendola a punto per divertirsi su diversi tracciati. Anche i dischi dei freni forati e uno sterzo più diretto contribuiscono a creare la giusta atmosfera del motorsport vintage a bordo di questo nuovo modello in edizione speciale.

Ferrari 250 Testa Rossa J: l'abitacolo perfettamente replicato in scala

ESPERIENZA DI GUIDA MIGLIORATA “Il nostro team ha lavorato meticolosamente per garantire che ogni nuova caratteristica del Race Package migliorasse l'esperienza di guida della Testa Rossa J”, ha affermato Ben Hedley, CEO di The Little Car Company. “Ogni elemento è stato sviluppato e approvato dal team di Maranello ed è incentrato sul rendere omaggio a una delle più grandi auto della storia, offrendo allo stesso tempo ai piloti un assaggio sostanziale e tangibile di come ci si sente ad essere al volante”.

Ferrari 250 Testa Rossa J: con il Race Package migliora le prestazioniIL VIA LIBERA DA MARANELLO Ancora una volta, la Little Car Company ha collaborato strettamente al design della Testa Rossa J race Package, utilizzando vera pelle Ferrari in tutti gli interni e sulla nuova copertura del tonneau. Il nome del modello, invece, è stato scelto appositamente dal team Ferrari. Non sono state rilasciate informazioni in merito ai prezzi o al numero di unità che verranno prodotte di questo modello, ma vale la pena ricordare che l'originale Testa Rossa J è costruita in soli 299 esemplari, ciascuno al prezzo sbalorditivo di 93.000 euro.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/02/2023