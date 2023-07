Foto spia: l'erede de LaFerrari ispirata alla vincitrice di Le Mans?

No, non dovrebbe trattarsi della versione targata dell'auto che quest'anno ha vinto alla 24 Ore di Le Mans. Non di meno, l'attesissima hypercar Ferrari F250, che i nostri fotografi hanno avvistato vicino a Maranello, mostra un design che ricorda quello dei prototipi da corsa per il WEC. Secondo gli addetti ai lavori, pur al netto delle camuffature, l'aspetto attuale, sarebbe un po' lontano da quello che avrà l'auto definitiva. Ma quanto potrà mai differire nelle forme generali e nei volumi? Per capirci, non sembra di essere di fronte a un muletto realizzato a mano con pezzi di altre auto di produzione. Il prodotto finito, insomma, potrà cambiare forma e posizione delle prese d'aria, ma difficilmente cambierà troppo lo sviluppo del padiglione e come questo si armonizza con cofani e fiancate. L'estetica, nel suo insieme, dovrebbe rimanere ispirata a quella di un'auto da corsa.

Ferrari F250, foto spia: vista laterale

LA TECNICA Piaccia o no, molte delle più esclusive e pistaiole tra le Ferrari avevano vistose appendici aerodinamiche. Pensate alla F40 o alla F50, per esempio. Anche il prototipo della nuova hypercar Ferrari indossa un vistoso pacchetto aerodinamico. L'ala posteriore è particolarmente aggressiva, come sulla nuovissima Ferrari SF90 XX Stradale, con una carrozzeria costellata (per non dire tormentata) di condotti di raffreddamento e accorgimenti più o meno nascosti per combinare deportanza ed efficienza aerodinamica. È troppo presto per sapere con certezza quale meccanica nascondano le inedite forme, ma è quasi scontato che il motore sarà ibrido: le nostre fonti danno come più probabile che si tratti di un V6 elettrificato come sulla Ferrari 296 (qui la nostra super-prova in video), piuttosto che un V8 come sulla SF90. Staremo a vedere. Comunque dalla Ferrari F250 ci si aspetta il meglio delle tecnologie per ridurre all'osso il peso, con ampio uso dei materiali compositi (e non solo), impiegati seguendo le pratiche messe a punto in Formula 1.

Ferrari F250, foto spia: il posteriore

QUANDO ARRIVA, QUANTO COSTA Le voci suggeriscono che la Ferrari F250 sarà un'auto in serie limitata, con una produzione massima di circa 600 esemplari. A questi faranno probabilmente seguito altri 200 esemplari della variante aperta Spider e potrebbe esserci ancora spazio per alcune dozzine di auto specifiche per l'uso in pista. L'anno di arrivo sul mercato potrebbe essere il 2026, con una produzione già in larga parte assegnata e a un prezzo che, si vocifera, dovrebbe superare la barriera di 2 milioni di euro. Le forme definitive invece dovrebbero essere svelate prima, nel 2024. Dài che manca poco!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 04/07/2023