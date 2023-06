24h Le Mans: Ferrari, trionfo storico!

FERRARI SBANCA LE MANS Dopo cinquant'anni di assenza nella classe assoluta del mondiale endurance la Ferrari è tornata a vincere la 24 ore di Le Mans. Successo storico per il Cavallino ad appena il quarto round da quando ha preso parte al FIA World Endurance championship con la sua 499P Hypercar che domina l'edizione del centenario della classica francese. Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado hanno messo le mani sulla vittoria dopo un'edizione entusiasmante, resa difficile dagli insidiosi scrosci di pioggia e da qualche noia tecnica che ha tenuto tutti con il fiato sospeso.

PIEGATA LA TOYOTA La Ferrari ha dovuto scontrarsi con la Toyota e la sua lunga esperienza nella classica francese. Nonostante la prima fila tutta rossa i nipponici hanno messo le ruote davanti fin dal primo giro provando a dare una piega decisiva alla gara. La Ferrari è riuscita però a non perdere il passo e a controbattere dominando poi tutta la notte nonostante un testacoda per evitare una vettura lenta. Due inconvenienti ai box hanno tenuto tutti con il fiato sospeso a poche ore dalla fine quando la vettura ha dovuto essere resettata perdendo tempo in pit lane. Annullato il vantaggio di un minuto costruito da Calado e Giovinazzi. Pier Guidi si è rimboccato le maniche e ha riportato subito la 499P davanti. Un testacoda a due ore dal termine della Toyota superstite ha fatto finire quest'ultima a tre minuti di ritardo e da lì la gara dei ferraristi è stata in discesa. Quinta la seconda Ferrari dei poleman Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen e Miguel Molina che ha patito problemi tecnici ai sistemi di raffreddamento.

BENE CADILLAC, SOFFERENZA PORSCHE La gara degli ''altri'' in Hypercar ha visto, come temevano a Maranello, una Cadillac particolarmente solida e performante. Gli americani, alla prima apparizione a Le Mans con l'ammissione delle LMDh, hanno finito in terza e quarta posizione rimediando qualche penalità. Pesa l'incidente nelle prime battute di Jack Aitken. Gara sofferta in casa Porsche con le vetture tedesche travolte dai problemi nella seconda metà di gara. Poteva dire la sua il team privato Jota ma nella serata di ieri quando era al comando la 963 ha sbattuto rimediando pesanti danni. Poteva riscattarsi anche la Peugeot, prima degli inseguitori di Ferrari e Toyota, ma la vettura che navigava al vertice ha sbattuto finendo fuori gara nella notte. Al traguardo le due Glickenhaus, rottura per Vanwall.

INTER EUROPOL BRILLANTE Successo a sorpresa in classe LMP2 per un team che non aveva mai impressionato troppo finora se non per i colori sgargianti delle sue livree. L'Inter Europol ha condotto saldamente al comando la seconda metà di gara non facendosi troppo impensierire da WRT e IDEC Sport. Albert Costa, Jacuk Smiechowski e Fabio Scherer hanno vinto la categoria per prototipi privati precedendo i belgi del WRT di quasi un minuto. Terzo posto per il Duqueine, altro outsider. Gara difficile per la Prema che ha accusato due incidenti.

L'AMERICA SVETTA CON CORVETTE In classe GTE-Am le Iron Dames ci avevano provato con la Porsche 911 dell'Iron Lynx. Anche Matteo Cairoli aveva lottato per tenere la 911 del Project1 davanti, ma alla fine a primeggiare sono stati gli americani con la Corvette di Ben Keating, Nicholas Varrone e Nicky Catsburg. Proprio Keating, gentlemen dell'equipaggio, ha fatto la differenza nella notte quando si è accollato uno stint in più non previsto. Uno degli altri due piloti ha accusato un malore e ha ritardato l'ingresso in vettura. Al secondo posto ha chiuso l'Aston Martin del team Oman mentre è Riccardo Pera a salire sul gradino basso del podio con i compagni Michael Wainwright e Ben Barker.

Pubblicato da Marco Borgo, 11/06/2023