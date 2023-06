24 Ore di Le Mans 2023: fuori una Toyota, testacoda per la Ferrari 51!

9° ORA INCIDENTE PER LA TOYOTA #7 Anche senza pioggia continuano i colpi di scena nella 24 Ore di Le Mans 2023. La Toyota #7 si è trovata in mezzo a un ingorgo creatosi in pista ed è stata tamponata dalla Ferrari classe GTE del team JTW. Kamui Kobayashi è rimasto fermo in pista e i sogni di gloria per una delle vetture giapponesi sono così tramontati. Brivido anche per la Ferrari #51 vittima di un testacoda mentre si trovava al comando e scivolata al quarto posto. Scoccata l'una di notte troviamo ora in testa la Peugeot #94 con Nico Muller al volante, seguita dalla Toyota superstite e dalla Cadillac #2, poi quarta e quinta le due Ferrari 499P che viaggiano in coppia a una ventina di secondi dal leader e con la #50 davanti alla #51.

8° ORA PEUGEOT CI PROVA Mentre la pista di Le Mans piano piano si asciuga la Ferrari di Alessandro Pierguidi continua a occupare la prima posizione. Ha perso qualche posizione la vettura di Nicklas Nielsen che gioca un jolly anticipando il passaggio alle gomme da asciutto. Resiste bene invece la Peugeot di Nico Muller ad un minuto dalla Ferrari leader e che ha alle spalle le due Toyota, penalizzate da un timing non perfetto in pit lane in concomitanza con una neutralizzazione. Ritirata la Porsche Penske nr. 75. United Autosport ed Inter Europol provano a contendere la prima posizone al WRT in LMP2 mentre in GTE Matteo Cairoli è tornato davanti alla 911 delle Iron Dames.

Pubblicato da Marco Borgo, 11/06/2023