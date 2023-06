24 Ore di Le Mans 2023: Pioggia e safety Car, Fuoco leader

3° ORA SAFETY CAR Dopo tre ore di gara uno stint indiavolato di Antonio Fuoco ha visto la Ferrari risalire posizioni e ritornare al comando. La pioggia ha nel frattempo raggiunto la pista di Le Mans dove, su metà tracciato, piove copiosamente. Momento di scompiglio dopo Indianapolis con diverse vetture in testacoda e contro le barriere. Poco prima Claudio Schiavoni ha perso il controllo della 911 dell'Iron Lynx coinvolgendo una Porsche Proton. Poi una LMP2 dell'United Autosport ha sbattuto contro l'altra Proton di Mikkel Pedersen che ha subito danni pesanti.

🌧️ Torrential rain in some parts of the circuit. It's chaos out there! 🫢#LeMans24 #LeMansCentenary pic.twitter.com/ArBwM4kbIq — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 10, 2023

2° ORA CADILLAC AL COMANDO Dopo la prima fase serratissima tra Toyota e Ferrari i due team stanno provando a sparigliare le carte e con i primi pit stop sono finiti alle spalle di Cadillac e Porsche pur marcandosi stretti. Alla fine della seconda ora di gara è passata davanti la Cadillac di Ganassi guidata da Earl bamber. Quarta la Toyota di Buemi che con un pit stop in più su chi gli sta davanti attende gli eventi. Seconda ora travagliata sul fronte degli incidenti con due LMP2 uscite autonomanente: Rodrigo Sales ha sbattuto in staccata alla prima curva mentre Ricky Taylor è uscito poche curve più avanti con l'Oreca del Tower. Un contatto a tre mentre era in vigore la Slow Zone ha visto Cebastien Bourdais con la Cadillac nr. 3 toccarsi con Ulisse De Pauw sulla Ferrari di AF Corse. Gara finita per questi ultimi e Cadillac rientrata nel box. In LMP2 il team WRT potrebbe cedere la testa all'Alpine quando entrerà al cambio gomme. In GTE è Matteo Cairoli che guida con la 911 del Project 1. Buona l'attuale terza posizione delle Iron Dames. Si attende la pioggia in serata.

1° ORA Dopo una mezz'ora di Safety car la gara è ripartita e al termine della prima ora di gara la Toyota di Sebastien Bumi comanda con un piccolo margine in una Le Mans asciutta ma coperta di nuvoloni scuri. La seconda vettura nipponica è invece stata ripresa e superata dalla Ferrari di James Calado mentre Nicklas Nielsen ha deciso di anticipare di qualche giro il rifornimento uscendo così dalla bagarre in cui si sono inserite ora le due Porsche. In LMP2 passa al comando il team WRT dopo la prima girandola di pit stop con IDEC scivolata indietro mentre la Prema ha perso tempo per una sosta non prevista. In GTE Davide Rigon comanda sulla Ferrari di AF Corse davanti a Matteo Cairoli che lo insegue da vicinissimo con la Porsche. Segue la seconda 911 dell'Iron Lynx di Alessio Picariello.

PARTENZA La 24 ore di Le Mans è partita con la prima parte di pista bagnata dalla pioggia. La Cadillac di Jack Aitken in uscita della prima variante è finita contro le barriere al primo giro e ha causato l'ingresso della Safety Car. In sabbia la LMP2 dell'InterEuropol. La Toyota ha preso il comando della corsa al primo giro con Sebastien Buemi che ha superato la Ferrari di Nicklas Nielsen. A seguire la Toyota di Mike Conway e la seconda Ferrari di James Calado. Safety car in pista per riparare le barriere.

CENTENARIO LE MANS E' tutto pronto a Le Mans per l'edizione del centenario della regina delle gare di durata. Le vetture ed i piloti sono già in griglia: la 24 ore che si preannuncia entusiasmante scatterà alle ore 16.00 e vedrà davanti a tutti le due Ferrari 499P che hanno dominato le qualifiche. Anche il presidente John Elkann ha salutato l'emozionante ritorno al top delle Ferrari dopo cinquant'anni. Vi ricordiamo la diretta integrale in Italia a cura di Eurosport e gli on-board delle rosse in live streaming. Su Motorbox troverete aggiornamenti e notizie in costante aggiornamento.

Pubblicato da Marco Borgo, 10/06/2023