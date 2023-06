24h Le Mans, Hyperpole: Ferrari, è una pole storica!

FUOCO VOLA Quale miglior modo per lasciarsi alle spalle l'uscita di pista dello scorso round di Spa per Antonio Fuoco se non continuare a registrare giri velocissimi sulla pista più famosa d'Europa. Nell'Hyperpole - sessione riservata agli otto più veloci di ogni categoria dopo le qualifiche - l'italiano ha continuato a primeggiare mantenendo saldamente la Ferrari 499P in prima posizione. Un risultato sicuramente ambito e cercato a tutti i costi, visti i cinquant'anni dall'ultima volta in cui una Ferrari si è schierata al via della 24 ore di Le Mans davanti a tutti. Nella Le Mans del centenario saranno due le rosse a scattare in prima fila con Alessandro Pierguidi che ha fatto di tutto per insidiare il connazionale, ma quest'ultimo si è visto cancellare un tempo per abuso dei Track Limits. Poco male: due Ferrari in prima fila a Le Mans promette già tanta emozione.

TOYOTA E PORSCHE INSEGUONO Non vedremo una Toyota davanti come eravamo ormai abituati. La prima vettura nipponica si è piazzata in terza posizione e condividerà la seconda fila con la Porsche meglio piazzata. Le seconde vetture di entrambi i marchi hanno faticato e chiuso più indietro. Non è stata esente da problemi nemmeno la Cadillac, che ha visto il pilota locale Sebastien Bourdais parcheggiate la sua vettura a bordo pista con un principio d'incendio. Inflessibile la direzione di gara che ha continuato a cancellare i tempi di chi oltrepassava i limiti del tracciato.

SORPRESA IDEC E CORVETTE Cambia invece il risultato nella sessione decisiva nelle due classi inferiori. In LMP2 il team Jota che aveva fin qui comandato si è visto precedere dalla vettura del team rivale IDEC Sport. Si mantiene a ridosso dei primissimi il team WRT che condividerà la seconda fila con il Cool Racing. Non è riuscita ad essere troppo incisiva la Prema con la vettura più performante che ha pagato un secondo pieno sull'Oreca più veloce. In classe GT gli americani della Corvette sono riusciti a piazzare davanti la loro vettura. Le 488 hanno dovuto cedere strada anche all'Aston Martin del TF Sport. AF Corse e Kessel hanno piazzato le loro Ferrari a seguire ma, si sà, la 24 ore di Le Mans è una gara lunghissima e tutto può succedere. La gara scatterà alle ore 16 di domani. Diretta su Eurosport e Discovery+.

Le Mans, Hyperpole

1 H Fuoco/Molina/Nielsen Ferrari 499P AF Corse 3'22.982 2 H Pierguidi/Calado/Giovinazzi Ferrari 499P AF Corse 3'23.755 3 H Buemi/Hartley/Hirakawa Toyota GR010 Hybrid 3'24.451 4 H Nasr/Jaminet/Tandy Porsche 963 Team Penske 3'24.531 5 H Conway/Kobayashi/Lopez Toyota GR010 Hybrid 3'24.933 6 H Bamber/Lynn/Westbrook Cadillac V-Series Team Ganassi 3'25.170 7 H Cameron/Christensen/Makowiecki Porsche 963 Team Penske 3'25.176 8 H Bourdais/Van der Zande/Dixon Cadillac V-Series Team Ganassi 3'25.521 9 LMP2 Lafargue/Chatin/Horr Oreca/Gibson Team IDEC 3'32.923 10 LMP2 Hansson/Fittipaldi/Rasmussen Oreca/Gibson Team Jota 3'33.035 11 LMP2 Andrade/Kubica/Deletraz Oreca/Gibson Team WRT 3'33.240 12 LMP2 De Gerus/Lomko/Pagenaud Oreca/Gibson Cool Racing 3'33.580 13 LMP2 Pin/Bortolotti/Kvyat Oreca/Gibson Team Prema 3'33.983 14 LMP2 Sales/Beche/Hanley Oreca/Gibson Team Nielsen 3'34.021 15 LMP2 Ugran/Viscaal/Correa Oreca/Gibson Team Prema 3'34.658 16 LMP2 Cullen/Kaiser/Aubry Oreca/Gibson Team Vector 3'35.091 17 GTE-Am Keating/Varrone/Catsburg Corvette C8R Team Pratt &Miller 3'53.091 18 GTE-Am Al Harthy/Dinan/Eastwood Aston Martin Vantage TF Sport 3'53.376 19 GTE-Am Flohr/Castellacci/Rigon Ferrari 488 AF Corse 3'53.905 20 GTE-Am Piguet/Mann/De Pauw Ferrari 488 AF Corse 3'54.582 21 GTE-Am Companq/Wadoux/Rovera Ferrari 488 AF Corse 3'54.744 22 GTE-Am Kimura/Huffaker/Serra Ferrari 488 Kessel Racing 3'55.033 23 GTE-Am Birch/Sorensen/Moller Aston Martin Vantage Team GMB 3'55.637 24 GTE-Am Cozzolino/Tsujiko/Yokomizo Ferrari 488 Kessel Racing 3'57.240

Pubblicato da Marco Borgo, 09/06/2023