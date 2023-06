John Elkann saluta il ritorno della Ferrari nella 24 Ore di Le Mans: "Grande orgoglio e soddisfazione"

L'edizione del centenario della 24 Ore di Le Mans scatterà domani, sabato 10 giugno, alle ore 16. La Ferrari ha celebrato il suo ritorno nella top class della gara francese monopolizzando la prima fila dello schieramento di partenza, con i migliori tempi in qualifica ottenuti dalle due 499P. La vettura di Maranello ha così confermato il suo potenziale già mostrato nei primi tre appuntamenti del campionato WEC 2023, nel corso delle quali ha conquistato un'altra pole position e tre podi.

AVVIO POSITIVO Alla vigilia della partenza della mitica gara di durata, il presidente John Elkann ha rilasciato una dichiarazione in cui esprime tutta la soddisfazione per il ritorno della Ferrari nella lotta per la vittoria assoluta alla 24 Ore di Le Mans: ''C’è grande orgoglio e soddisfazione nel tornare a competere nella classe regina nella 24 Ore di Le Mans, nell’edizione del centenario, 50 anni dopo la nostra ultima gara in questa categoria. Torniamo con una vettura, la 499P, che riprende i colori della nostra tradizione e che porta avanti la nostra ricerca tecnologica per le auto di domani sul terreno più sfidante delle gare di endurance. Siamo felici di vedere come i nostri tifosi ci sostengano con affetto e passione in questo nuovo progetto che ha avuto un avvio positivo con la pole position ottenuta al debutto a Sebring''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 09/06/2023