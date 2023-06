WEC, come seguo la 24 Ore di Le Mans 2023? In diretta streaming on board dalle Ferrari 499P

L’attesa è finalmente terminata. I 66 equipaggi ufficiali accendono i motori per la gara più importante del Mondiale endurance: la 24 Ore di Le Mans. Un appuntamento prestigioso già da sé, ma che quest’anno si riempie di ulteriore significato, per via della sfida per la vittoria assoluta tra tanti costruttori diversi – Porsche e Ferrari provano a insidiare lo squadrone Toyota, ma nella classe regina ci sono anche Peugeot, Cadillac, Vanwall e Glickenhaus – ma anche e soprattutto per via del fatto che sono passati ben 100 anni dalla prima edizione che si è disputata nel 1923. La partenza è alle 16.00 italiane di sabato 10 giugno 2023 e la gara sarà visibile in diretta su Eurosport.

WEC 2023: le due Ferrari 499P

STREAMING ON BOARD Non è prevista invece alcuna trasmissione in chiaro o in streaming gratuito, anche se è proprio la Ferrari a venire incontro agli appassionati che non hanno sottoscritto alcun abbonamento: sul canale Youtube ufficiale del Cavallino sono infatti disponibili gli on-board in diretta delle due 499P. Gli equipaggi sono il numero 50 con Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen e il numero 51 con Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado, che dopo una storica pole position ottenuta al termine della Hyperpole partono rispettivamente dalla prima e dalla seconda casella in griglia, con le (comunque favorite per la gara) Toyota in terza e quinta posizione. La diretta è visibile gratuitamente qui sotto.

WEC 24 ORE LE MANS 2023, LA DIRETTA ON-BOARD CAMERA FERRARI

Ferrari 499P #50 (Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen)

Il video sarà disponibile a pochi minuti dal via della gara, sabato 10 giugno 2023

Ferrari 499P #51 (Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado)

Pubblicato da Salvo Sardina, 10/06/2023