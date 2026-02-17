Per Ferrari ricavi e utili in aumento: Maranello alza il bonus per i dipendenti in Italia

L'A.D. Benedetto Vigna annuncia conti in crescita e questo si traduce in un premio di 14.900 euro per i lavoratori italiani. Ferrari consolida i margini e prepara la svolta elettrica

Come se lavorare per Ferrari non fosse già di per sé un’ottima opportunità professionale, la casa di Maranello ha annunciato che ogni dipendente in Italia riceverà un bonus più alto di quello dell'anno scorso.

Ferrari: utili aziendali cresciuti a 1,6 miliardi di euro nel 2025. Qui la 12Cilindri Tailor Made

Conti in crescita per Ferrari

Il 2025 si chiude con numeri solidi per Ferrari (guarda la homepage di Ferrari). Il costruttore ha registrato ricavi netti pari a 7,1 miliardi di euro, in aumento del 7% su base annua. In parallelo, gli utili aziendali sono cresciuti da 1,52 a 1,6 miliardi di euro, confermando un trend positivo sul fronte della redditività.

Un risultato ottenuto nonostante una lieve flessione nelle consegne complessive, scese di 112 unità a quota 13.640 vetture. Un dato che evidenzia come la strategia del marchio punti più sulla qualità dei margini che sui volumi puri.

Ferrari: conti in crescita nel 2025 e premio di quasi 15.000 euro ai dipendenti italiani

Bonus più alto grazie agli utili

Alla luce di questi risultati, Ferrari ha annunciato un bonus di 14.900 euro per ciascuno dei circa 5.000 dipendenti. La cifra non è destinata ai dipendenti di altri mercati e supera i 14.400 euro distribuiti nel 2025.

L’importo non è casuale: viene calcolato sulla base di parametri come spedizioni totali, EBITA rettificato, qualità del prodotto e tasso di assenteismo. La crescita degli utili aziendali si riflette così direttamente sul premio riconosciuto ai lavoratori.

Negli ultimi anni l’incremento è stato costante: dai 7.500 euro del 2020 ai 12.000 del 2021, fino ai 13.500 euro del 2022. Un andamento coerente con il progressivo aumento del fatturato e della redditività.

Ferrari: il premio sarebbe ripartito nella busta paga in quattro acconti fino alla primavera 2026

Obiettivi 2026 e debutto di Luce

Per l’anno in corso, l’azienda prevede un ulteriore aumento del fatturato del 5% e un miglioramento dei margini del 7%. Se i target saranno centrati, anche il bonus potrà crescere ancora.

Sul fronte prodotto, l’attenzione è puntata sulla Luce, prima BEV della storia del Cavallino Rampante. La nuova Ferrari sarà svelata il 25 maggio e introdurrà interni inediti, firmati da Jony Ive (guarda gli interni di Ferrari Luce). Un progetto strategico che potrebbe aprire una nuova fase per Ferrari, combinando innovazione elettrica e posizionamento premium.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/02/2026