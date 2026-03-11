Ferrari Luce: la rivoluzione elettrica di Maranello si mostra poco alla volta (video)

La casa di Maranello pubblica un video della sua prima sportiva elettrica, che si scorge nell'oscurità: la BEV italiana avrà quasi 1.000 CV, batteria da 122 kWh e autonomia di 530 km

La Ferrari Luce rappresenta un passaggio storico per Ferrari (guarda la homepage di Ferrari). La casa di Maranello sta lavorando alla sua prima sportiva elettrica di serie, una BEV destinata a segnare una nuova fase per il Cavallino Rampante.

La prima Ferrari elettrica prende forma

Dopo una lunga fase di sviluppo, la vettura è ormai vicina alla presentazione: a maggio verranno svelate le linee definitive, dopo che il pubblico ha già potuto dare un primo sguardo agli interni (guarda l’abitacolo di Ferrari Luce).

Ferrari Luce: John Elkann, Presidente della casa di Maranello, racconta il progetto della BEV

Il teaser video svela pochi dettagli

Per alimentare l’attesa, Ferrari ha diffuso un breve video teaser girato di notte. Nel filmato si intravede appena la vettura, che sembra ancora coperta dalle pellicole mimetiche già viste sui prototipi. Il design della Ferrari Luce, proprio come l’abitacolo, è stato sviluppato da LoveFrom, lo studio guidato da Jony Ive, noto per aver firmato prodotti iconici come iPhone e iPad.

Quindi, tutti si aspettano qualcosa di esclusivo anche sotto il profilo dello stile di questa super BEV italiana. Ma guardiamo il video, che ci mostra poco dell’auto, ma offre una panoramica emozionante sulla sua progettazione, anche attraverso le parole dei protagonisti.

Dimensioni e impostazione della nuova BEV

Secondo le informazioni disponibili, la Luce sarà una quattro o cinque posti con proporzioni sportive. Le dimensioni dovrebbero risultare leggermente inferiori rispetto alla Purosangue, con una silhouette più slanciata pensata per combinare prestazioni elevate e praticità.

Ferrari Luce: Flavio Manzoni, a capo del Centro Stile del Cavallino Rampante, spiega il design

Prestazioni e autonomia dichiarate

La Ferrari Luce utilizzerà quattro motori elettrici capaci di sviluppare complessivamente oltre 986 CV. Le prestazioni annunciate parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h in circa 2,5 secondi e una velocità massima di 310 km/h. Il pacco batterie da 122 kWh, integrato nel pianale, supporterà ricariche fino a 350 kW e garantirà un’autonomia superiore a 530 km.

Ferrari Luce: un dettaglio esclusivo dell'abitacolo è l'innovativo touchscreen

Esperienza di guida coinvolgente

Per mantenere l’identità del marchio anche in versione elettrica, Ferrari ha sviluppato un sistema che amplifica le vibrazioni del gruppo propulsore EV e genera suoni distintivi in base alla velocità e alla coppia erogata. Dopo la presentazione ufficiale, le prime consegne della Ferrari Luce sono previste nel corso del 2027.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/03/2026