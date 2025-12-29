Ferrari 250 GTO: la leggenda di Maranello può riscrivere i record delle aste

Una rarissima Ferrari 250 GTO, unica in bianco, con guida a destra e pedigree da corsa, sarà battuta all’asta Mecum: il prezzo potrebbe entrare nella storia delle vendite

Nel mondo dell’automobile esistono icone, e poi c’è la Ferrari 250 GTO. Prodotta in soli 36 esemplari, rappresenta uno dei massimi vertici del collezionismo, un vero unicorno capace di attirare l’attenzione anche fuori dall’ambiente delle supercar storiche.

Ferrari 250 GTO: la supercar da leggenda sotto i riflettori

Quando una 250 GTO compare sul mercato, l’evento assume automaticamente una dimensione globale e il 17 gennaio 2026 sarà Mecum Auctions (qui il link all’asta di Mecum) a catalizzare i riflettori, mettendo all’asta un esemplare che potrebbe avvicinarsi – o superare – i record di prezzo finora conosciuti. Ma guardiamo insieme il video pubblicato su YouTube dalla casa d'aste per scoprire fino all'ultimo dettaglio questo vero e proprio unicorno.

Si tratta della Ferrari 250 GTO telaio 3729GT, una vettura che unisce rarità assoluta, storia sportiva documentata e specifiche tecniche di altissimo livello (guarda un'altra Ferrari 250 GTO all'asta).

Ferrari 250 GTO: l'unica con carrozzeria originale bianca all'asta da Mecum

Un esemplare davvero irripetibile

Questa Ferrari è l’unica 250 GTO verniciata di bianco direttamente in fabbrica ed è una delle sole otto realizzate con guida a destra. A rendere il pacchetto ancora più esclusivo contribuisce una dotazione di ricambi estremamente ampia, che include anche un motore V12 completo e numerosi componenti originali, tra cui ruote e freni extra.

Ferrari 250 GTO: l'abitacolo perfettamente manutenuto

Un palmarès sportivo di primo piano

Acquistata nuova da John Coombs, la vettura fu guidata da piloti leggendari come Graham Hill, Jack Sears e Richie Ginther. In carriera conquistò due secondi posti al RAC Tourist Trophy di Goodwood nel 1962 e 1963, oltre alla vittoria alla Guards Trophy Race del 1963 a Brands Hatch. Dopo una lunga attività agonistica, l’auto ha attraversato collezioni prestigiose, tra cui quella di Jon Shirley, ex presidente e Direttore Operativo di Microsoft.

Ferrari 250 GTO: a gennaio potrebbe essere aggiudicata per una cifra record

Prezzo da record all’orizzonte

Oggi questa Ferrari 250 GTO monta un V12 Colombo 3.0 restaurato da Ferrari Classiche, con cambio manuale a cinque marce e componentistica originale.

Mecum non ha indicato una stima ufficiale, ma le aspettative superano i 50 milioni di dollari. Un valore che potrebbe avvicinarsi o superare il record assoluto di circa 70 milioni registrato nel 2018 in una vendita privata, confermando ancora una volta il mito senza tempo di questa straordinaria automobile del Cavallino Rampante.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 29/12/2025