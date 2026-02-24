Ferrari 812 Competizione A all’asta: perla rara fra le supercar, vale milioni di euro

La sportiva del Cavallino Rampante con motore V12 in versione spider è un oggetto che punta sull'esclusività: produzione limitata, 129 km percorsi e stima da capogiro da RM Sotheby’s

Sapete perché i facoltosi collezionisti di automobili di pregio spendono milioni di euro (o dollari) per mettersi in garage il maggior numero di esemplari di un marchio o l’altro? Per avere accesso a delle liste riservate e comprare in anteprima modelli super esclusivi. Prendete il caso di Ferrari (guarda la homepage di Ferrari) e di questa 812 Competizione A, che rappresenta una delle espressioni più rare e ambite del recente corso del Cavallino Rampante.

Ferrari 812 Competizione A: esclusività che vale milioni

Derivata dalla 812 Competizione, versione più estrema della 812 Superfast (guarda la prova video di Ferrari 812 Superfast), la variante spider (“A” significa Aperta, cioè con tetto apribile) è stata prodotta in soli 599 esemplari. Un numero limitato che ha reso questa supercar un privilegio riservato a una ristretta cerchia di clienti selezionati dalla casa di Maranello.

Ferrari 812 Competizione A: all'asta da RM Sotheby's uno dei 599 esemplari

Produzione limitata e accesso esclusivo

Fin dal lancio, l’accesso alla 812 Competizione A è stato regolato da criteri rigorosi. Solo i collezionisti più fedeli al marchio italiano hanno ricevuto l’invito all’acquisto. Il prezzo di partenza si aggirava intorno ai 700.000 dollari (circa 594.000 euro), ma la domanda superiore all’offerta ha rapidamente modificato gli equilibri di mercato.

A meno di tre anni dalla presentazione, alcuni esemplari superano ampiamente i 2 milioni di dollari (1,7 milioni di euro) nelle vendite private e pubbliche. Un segnale chiaro di come l’esclusività, unita al fascino del V12 aspirato, continui a incidere sulle quotazioni.

Ferrari 812 Competizione A: stima fra 2,1 e 2,4 milioni di euro per questo raro modello

L’esemplare all’asta RM Sotheby’s

In questi giorni, RM Sotheby's propone all’asta un esemplare particolarmente interessante, con una stima compresa tra 2,5 e 2,8 milioni di dollari (circa 2,1/2,4 milioni di euro). La stima è dettata dall’assoluta esclusività di questo modello, che è stato configurato dal primo cliente proprio nell’ottica di una possibile rivendita nel mondo del collezionismo.

Ferrari 812 Competizione A: dettaglio sui pregiati cerchi in fibra di carbonio

Dettagli che ne elevano il pregio

L’auto, configurata in Rosso Corsa con dettagli Nürburgring Nero e Argento, presenta optional per circa 150.000 dollari, (circa 130.000 euro) inclusi numerosi elementi in fibra di carbonio a vista.

Ferrari 812 Competizione A: configurazione speciale per elevare la rarità dell'auto

Abitacolo creato su misura

Gli interni combinano Alcantara rossa e nera su sedili, plancia e perfino nel vano bagagli. Il contachilometri segna appena 129 km: una percorrenza che la colloca di fatto tra le vetture pari al nuovo.

Ferrari 812 Competizione A: dettagli esclusivi per un esemplare destinato a collezionisti

Supercar da collezione o investimento?

Il caso della Ferrari 812 Competizione A conferma come alcune supercar moderne possano trasformarsi rapidamente in asset da collezione. Con produzione limitata, chilometraggio minimo e forte domanda internazionale, questa spider V12 si muove sul sottile confine tra oggetto da ammirare e bene destinato a rivalutarsi nel tempo. Voi cosa ne dite di questa supercar tanto esclusiva? Date un'occhiata all'annuncio (qui il link all'asta della Ferrari) e iniziate a fare i conti per un rilancio.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 24/02/2026