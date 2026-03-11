Ferrari Purosangue, sta arrivando una versione ancora più estrema del super SUV di Maranello

Una Ferrari Purosangue ancora più veloce? Sembrerebbe di si, almeno stando al rapporto di Bloomberg che parla di una nuova versione ''Performance''. L'agenzia di stampa cita fonti vicine alla questione, secondo cui il nuovo modello offrirà un look rinnovato e prestazioni più elevate rispetto a quelle del super SUV attuale. Ricordiamo che la Purosangue (qui la nostra prova) adotta un motore V12 in grado di arrivare a erogare 725 CV, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi.

Una Purosangue ancora più veloce

Purosangue non è certamente un modello convenzionale per Ferrari e una versione ancora più estrema sarebbe comunque coerente con il DNA del Cavallino Rampante. Stando al rapporto, sotto al cofano troveremo sempre un motore V12, anche se non è chiaro se ci sarà un aumento di potenza. Si potrebbe quindi trattare di una versione nata per accentuare il comportamento dinamico della Purosangue. Gli interventi potrebbero dunque riguardare assetto, telaio e aerodinamica con l'obiettivo di rendere la vettura più veloce tra le curve e più divertente da guidare. Insomma, potrebbe arrivare un setup specifico con un pacchetto aerodinamico ad hoc, un qualcosa di simile al pacchetto Assetto Fiorano offerto sulla SF90 Stradale e sulla 296 GTB.

Il risultato potrebbe essere una Purosangue ancora più affilata e veloce, senza la necessità di un intervento sul motore. Del resto, i 725 CV del V12 già oggi garantiscono prestazioni elevatissime. La Purosangue ha davvero bisogno di una versione ad alte prestazioni? Questo modello, il primo della storia del Cavallino Rampante, è stato molto importante nell'ampliare la base clienti del marchio oltre le tradizionali auto sportive. Una versione Performance andrebbe a rinnovare il super SUV che ha debuttato nel 2022, offrendo ulteriore esclusività. Dalle parti di Maranello non hanno voluto commentare le anticipazioni di Bloomberg in quanto non vogliono rilasciare dichiarazioni sui modelli futuri.

In ogni caso, il rapporto aggiunge che la nuova versione della Purosangue dovrebbe far parte dei nuovi lanci 2026 del Cavallino Rampante. La produzione dovrebbe iniziare già il prossimo autunno a Maranello. Non rimane che attendere novità per capire se davvero ci saranno sorprese per la Ferrari Purosangue.

Fonte: Bloomberg

