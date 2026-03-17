Prezzi benzina e diesel, di quanto sono davvero aumentati dall'inizio della guerra?

La guerra in Iran sta facendo lievitare le quotazioni del petrolio e di conseguenza stanno aumentando i prezzi di benzina e diesel alla pompa. In questi giorni se ne sta purtroppo scrivendo molto in quanto questi continui rialzi stanno pesando sempre di più sulle tasche degli italiani. Ma allargando l'analisi all'Europa, quanto stanno aumentando davvero i prezzi di benzina e diesel nei principali Paesi europei? In nostro soccorso arriva un'indagine di Facile.it che ha esaminato i dati della Commissione Europea al 9 marzo, confrontandoli con quelli al 23 febbraio, prima che scoppiasse il conflitto. Il risultato? I prezzi dei carburanti stanno aumentando un po' ovunque ma l'Italia non è la maglia nera.

Benzina, prezzi sempre più su

Secondo lo studio, in Italia i rincari registrati sono stati del 5,5% per la benzina e del 9,8% per il diesel all’epoca delle rilevazioni. Partiamo ad analizzare i rincari della benzina. Al primo posto si posiziona la Germania, dove l’incremento risultava pari al 13,8%. A seguire Austria (13,2%) e Finlandia (12,5%). In Spagna, invece, il prezzo medio è cresciuto dell’8,8%, mentre in Francia si è fermato al 7,8%. Pure la Grecia fa peggio dell'Italia con un +6,6%. Sul fronte opposto, gli aumenti più contenuti sono stati rilevati invece in Slovenia (1,1%), Slovacchia (0,9%) e Irlanda (0,5%).

In termini di spesa, guardando ai valori medi dei prezzi alla pompa, al primo posto ci sono i Paesi Bassi (2,172 euro al litro), seguiti da Germania (2,075 euro al litro) e Finlandia (1,926 euro al litro). L’Italia si posiziona all’ottavo posto tra i Paesi dell’Eurozona.

Diesel sempre più caro

Andiamo a vedere più da vicino i rincari del gasolio. Da questo punto di vista, l'aumento più rilevante è stato registrato sempre in Germania con un +24,8%. A seguire l'Austria con un +22,8% e l’Estonia con un +21,4%. Al momento della rilevazione dei dati, l'Italia occupava la quattordicesima posizione con un rincaro del 9,8%. Peggio del nostro Paese con rincari superiori, Paesi come la Francia (18,4%), la Grecia (17,2%) e la Spagna (15,6%). Invece, al fondo alla classifica, con i rincari più bassi, la Slovacchia (1,1%), l’Irlanda (0,6%) e la Slovenia (0,2%).

Andando a guardare il pezzo medio alla pompa, invece, al primo posto ci sono i Paesi Bassi (2,255 euro al litro), seguiti da Germania (2,163 euro al litro) e Finlandia (2,042 euro al litro). L’Italia si posiziona in questa classifica al settimo posto.

Prezzi benzina e diesel

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 17/03/2026