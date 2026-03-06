Caro carburante, corrono i prezzi di benzina e diesel. Sale l'attenzione del Governo

I prezzi dei carburanti continuano a correre, con un pieno di benzina e diesel che ogni giorno diventa sempre più caro. I rincari si stanno facendo decisamente pesanti oltre che rapidi. Uno scenario certamente preoccupante che ha spinto il Governo a muoversi. Presto capiremo se sarà presa qualche decisione per tentare di arginare la speculazione che sta andando a pesare sempre di più sulle tasche degli italiani.

Il Governo si muove

Per la giornata di oggi 6 marzo, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha in programma due riunioni incentrate sul caro carburanti. La prima si è svolta in mattinata alle ore 9.30 ed è stata dedicata all’andamento dei mercati energetici, con particolare riferimento ai prodotti petroliferi e ai carburanti. La seconda, invece, alle 11.30, incentrata sulle possibili ricadute sull’inflazione, con specifico riguardo al carrello della spesa e al settore agroalimentare. Già alcuni giorni fa era stato potenziato il monitoraggio del Garante dei prezzi lungo tutta la filiera dei carburanti, con particolare riferimento ai listini consigliati dalle compagnie, ai margini di distribuzione e ai prezzi alla pompa. Il Garante, in particolare, si è mosso chiedendo alle principali compagnie petrolifere chiarimenti sulle recenti variazioni dei prezzi, in particolare sul rapido adeguamento al rialzo dei listini di benzina e gasolio. Il risultato di questo monitoraggio sarà tra i punti discussi nelle due riunioni convocate oggi dal Ministero.

Benzina e diesel, prezzi sempre più su

Quanto cosa un pieno di benzina e diesel? Secondo le ultime rilevazioni di Staffetta Quotidiana riportate da Ansa, il prezzo della benzina self service è salito a quota 1,744 euro a litro (+20 millesimi, compagnie 1,750, pompe bianche 1,732), mentre quello del diesel self service a 1,867 euro a litro (+52, compagnie 1,876, pompe bianche 1,849). Venendo, invece, al servito, la benzina si è attestata a quota 1,879 euro al litro (+20, compagnie 1,921, pompe bianche 1,800), mentre il diesel a 1,996 euro al litro (+51, compagnie 2,039, pompe bianche 1,915).

Passando agli altri carburanti, Gpl servito a 0,697 euro al litro (+3, compagnie 0,708, pompe bianche 0,686), metano servito a 1,445 euro al kg (+22, compagnie 1,447, pompe bianche 1,443), Gnl 1,229 euro al kg (+1, compagnie 1,236 euro al kg, pompe bianche 1,225 euro al kg). E in autostrada, com'è la situazione? Secondo la rilevazione, il prezzo medio della benzina self service è di 1,836 euro al litro (servito 2,092 euro al litro), gasolio self service 1,949 euro al litro (servito 2,206 euro al litro). Abbiamo poi Gpl 0,833 euro al litro, metano 1,494 euro al kg e Gnl 1,291 euro al kg.

Uno scenario preoccupante

I prezzi dei carburanti che continuano a salire così velocemente sono ovviamente uno scenario molto preoccupante per cittadini e imprese tanto che sul tema è intervenuta pure Confindustria che sollecita un intervento per andare a bloccare le speculazioni per cui ci sono già diversi esposti all'Antitrust. Insomma, una situazione molto delicata per cui si attendono contromisure in tempi rapidi.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 06/03/2026