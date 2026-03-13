Prezzi benzina e diesel sempre più su: gasolio record dal 2022

Si chiude una settimana molto complessa con i prezzi di benzina e diesel alle stelle a causa della guerra in Iran che continua ad avere effetti sui mercati energetici. La conseguenza più diretta per i consumatori e gli automobilisti è che un pieno di carburante costa sempre di più. Con la quotazione del Brent che ha superato i 100 dollari al barile nella giornata di ieri, lo scenario è decisamente difficile. Volano infatti i prezzi dei prodotti raffinati e le conseguenze stanno toccando le tasche degli italiani. Come abbiamo già raccontato, il Governo sta monitorando l'andamento della crescita dei prezzi dei carburanti e contestualmente sta vigilando per evitare che ci siano speculazioni. Tuttavia, per il momento non intende intervenire direttamente utilizzando lo strumento dell'accisa mobile.

Quanto costa un pieno di benzina o diesel?

I prezzi alla pompa continuano a salire con il diesel self service al massimo dal 30 giugno 2022, benzina dal 3 marzo 2025. A che punto siamo? La risposta arriva dalle medie dell'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy che sono state elaborate da Staffetta Quotidiana. Dati poi riportati da Adnkronos. Dunque, la media della benzina self service è salita a 1,816 euro al litro (+5 millesimi, compagnie 1,818, pompe bianche 1,812), mentre quella del diesel self service a 2,033 euro al litro (+3, compagnie 2,029, pompe bianche 2,043). Passando al servito, la media della benzina raggiunge quota 1,952 euro al litro (+5, compagnie 1,990, pompe bianche 1,883) e quella diesel 2,167 euro al litro (+8, compagnie 2,195, pompe bianche 2,113).

Carburanti

Vendendo agli altri carburanti, vine rilevato Gpl servito a 0,704 euro al litro (invariato, compagnie 0,715, pompe bianche 0,693), metano servito a 1,495 euro a kg (+1, compagnie 1,495, pompe bianche 1,495) e Gnl 1,235 euro al kg (invariato, compagnie 1,239 euro al kg, pompe bianche 1,233 euro/kg).

E nelle autostrade com'è la situazione? Secondo l'ultima rilevazione, benzina self service a 1,905 euro al litro (servito 2,160 euro al litro), gasolio self service 2,096 euro al litro (servito 2,353 euro al litro), Gpl 0,836 euro al litro, metano 1,525 euro al kg e Gnl 1,295 euro al kg.

Fonte: Adnkronos

Immagine di freepik

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/03/2026