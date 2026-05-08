Ferrari SC40 è un capolavoro di design: vince il Red Dot: Best of the Best

Ferrari SC40 è una supercar davvero speciale. Si tratta infatti di un esemplare unico che il Cavallino Rampante aveva svelato nell'ottobre del 2025, frutto del lavoro del programma Progetti Speciali. Un modello nato chiaramente con l'obiettivo di rendere omaggio alla Ferrari F40, uno dei modelli più iconici della storia di Maranello. L'esclusività di questa vettura è stata riconosciuta anche dal Red Dot Award che ha assegnato alla Ferrari SC40 il prestigioso riconoscimento ''Red Dot: Best of the Best'' nella categoria Product Design.

Ferrari SC40

Il record della Ferrari

Il Red Dot Award è uno dei principali premi di design industriale del mondo e Ferrari detiene un importante record. Infatti, ha vinto 35 Red Dot Award e nessun altro costruttore automobilistico ha ottenuto risultati comparabili da quando il premio è stato istituito, nel 1955. Dal 2015, la giuria ha assegnato a Ferrari ben 13 Red Dot: Best of the Best per le seguenti vetture: FXX-K, 488 GTB, Ferrari J50, Ferrari Portofino, Ferrari Monza SP1, SF90 Stradale, Ferrari Daytona SP3, Ferrari Purosangue, Vision GT, Ferrari Roma Spider, Ferrari 12Cilindri e Ferrari 12Cilindri Spider, F80 e, adesso, Ferrari SC40.

Il premio Red Dot: Best of the Best di quest’anno riconosce anche il valore del programma Progetti Speciali, che consente a un ristrettissimo gruppo di persone di creare la Ferrari dei propri desideri attraverso un dialogo continuo con designer e aerodinamici di Maranello.

Ferrari SC40: l'abitacolo

La Ferrari FC40

La base tecnica è quella della 296 GTB ma il design sviluppato dal Centro Stile Ferrari va a reinterpretare in chiave moderna gli stilemi del passato per omaggiare la F40. Gli interni riprendono quelli della 296 GTB utilizzata come base ma non mancano anche in questo caso alcuni richiami all'iconica F40. Il motore V6 a 120° biturbo è abbinato a una unità elettrica posteriore e a un cambio a otto rapporti. Potenza di 830 CV con 740 Nm di coppia. In termini di prestazioni, parliamo di un 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e una velocità massima di oltre 325 km/h. Il modello di stile della vettura in scala 1:1 è attualmente esposto al Museo Ferrari di Maranello e offre ai visitatori una visione diretta del progetto.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/05/2026