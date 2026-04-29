Ferrari Purosangue ancora più divertente grazie al pacchetto Handling Speciale

Che per la Ferrari Purosangue fossero in arrivo novità lo avevamo capito da un po'. A marzo, infatti, un rapporto di Bloomberg aveva anticipato che il Cavallino Rampante stava lavorando a una sorta di versione ''Performance''. Adesso appare tutto molto più chiaro dato che Maranello ha svelato ufficialmente il pacchetto opzionale ''Handling Speciale'' che affina ulteriormente il carattere sportivo della Purosangue per offrire un maggiore coinvolgimento alla guida per chi cerca davvero il massimo.

Più divertimento alla guida

Scegliendo la configurazione Handling Speciale disponibile come optional a un prezzo non comunicato, Ferrari interviene innanzitutto sull'assetto della Purosangue con una differente calibrazione del sistema di sospensioni attive, una messa a punto finalizzata per garantire risposte più immediate alle richieste del conducente.

Di serie, la Purosangue adotta un telaio con quattro ruote sterzanti indipendenti, 6way Chassis Dynamic Sensor e trazione integrale 4RM-S. Gli ammortizzatori True Active Spool Valve di Multimatic utilizzano motorini elettrici, attuatori a 48 volt e un software di controllo per gestire attivamente il moto di cassa e i movimenti delle ruote. Grazie alla messa a punto del pacchetto Handling Speciale, è stato possibile ridurre il moto di cassa di un ulteriore 10%, regalando una sensazione di maggiore controllo e stabilità, soprattutto durante i rapidi cambiamenti di direzione.

Ferrari Purosangue Handling Speciale

Ma non è finita qui. Infatti, il Cavallino Rampante ha ricalibrato il funzionamento del cambio a 8 rapporti a doppio frizione. Nelle modalità “Race” ed “ESC-Off”, i passaggi di marcia effettuati utilizzando le palette dietro al volante sono più precisi, soprattutto sopra i 5.500 giri al minuto. In abbinamento al pacchetto Handling Speciale, Ferrari ha previsto una serie di elementi estetici dedicati. La Purosangue si riconosce, infatti, per nuovi cerchi in lega diamantati, scudetti laterali in fibra di carbonio e dettagli esterni di colore nero.

Il motore V12 da 725 CV non ha ricevuto modifiche. Tuttavia, per migliorare l'aspetto emozionale, il sound del V12 è adesso più intenso all’avvio e in accelerazione grazie a una modifica all'impianto di scarico.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 29/04/2026