Ferrari F80 Targa e nuova GTO: ecco i nuovi nomi registrati dal Cavallino Rampante

Ferrari sta lavorando a nuovi modelli ma come ben sappiamo, il Cavallino Rampante è molto bravo a non far trapelare nulla sulle novità in arrivo. Tuttavia alcuni indizi possono arrivare dai database delle registrazioni dei marchi. A quanto pare, Maranello ha depositato una nuova serie di domande di registrazione che alludono a nuovi possibili modelli. Ovviamente questo non significa che tutti i nuovi nomi registrati si trasformino automaticamente in nuovi modelli ma alcune registrazioni sono interessanti e meritano attenzione.

Nuove supercar in arrivo?

Partiamo dal vertice della gamma Ferrari. F80 è la supercar di punta di Maranello. A quanto pare, sono stati registrati i nomi Ferrari F80XX e Ferrari FXX80 che fanno pensare all'arrivo di una versione ancora più estrema, specifica per l'utilizzo in pista. L'azienda ha poi recentemente registrato i marchi FX-100 e FX100, che potrebbero essere collegati a un nuovo modello pensato per celebrare il centenario dalla fondazione della Scuderia Ferrari. Andiamo avanti e torniamo alla F80, già perché Maranello ha registrato pure i nomi F80 Targa e F80 Roadster, suggerendo il possibile arrivo di una versione con tetto removibile della supercar.

Possibili novità anche per la 12Cilindri dato che Ferrari ha registrato i marchi 12Cilindri MM, 12Cilindri MM Aperta e 12Cilindri GTO. Come sanno la maggior parte degli appassionati Ferrari, il suffisso MM è un riferimento alla Mille Miglia, mentre il suffisso Aperta indica un modello cabrio. La 12Cilindri è già proposta in versione Spider ma qui si parla probabilmente di un modello speciale.

Ferrari 296 Speciale

Andando avanti, Ferrari ha depositato anche la denominazione 12Cilindri GTO, acronimo di Gran Turismo Omologato. Nel corso dei decenni sono stati costruiti solo tre modelli GTO e quindi la nuova registrazione stuzzica la curiosità di quello che effettivamente potrebbe arrivare. Ultimo ma non meno importante, ci potrebbero essere novità anche per la Ferrari 296. Infatti, la casa automobilistica ha registrato i marchi 296 Challenge Stradale, 296 CS e 296 Challenge Evo, lasciando intendere nuove varianti per la strada e per la pista.

Insomma, potenzialmente potrebbero essere in arrivo nei prossimi anni diverse interessanti novità. Bisognerà però capire quanti di questi nomi diventeranno effettivamente un modello.

Fonte: CarBuzz

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 26/05/2026