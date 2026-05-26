Maruto 308 Stradale: la Ferrari di Magnum P.I. torna in chiave rally

Maturo Competition Cars ha deciso di alzare l'asticella e di andare a proporre qualcosa di molto speciale, dopo aver proposto un restomod basato sulla Lancia Delta HF Integrale con carrozzeria in fibra di carbonio. Di cosa stiamo parlando? Ma della Maruto 308 Stradale, basata sulla Ferrari 308 che è stata protagonista nel mondo del rally, anche se brevemente, oltre a diventare una vera e propria star del cinema.

Maruto 308 Stradale, vista laterale

Torna la protagonista di Magnum P.I.

La base di partenza del nuovo restomod è una Ferrari 308 GTB. L'auto di Magnum PI, con la differenza che quella di Tom Selleck era una GTS targa. L'ispirazione, però, proviene dalla serie di vetture costruite da Giuliano Michelotto, per competere con la Lancia Stratos e l'Audi Quattro nel Campionato del Mondo Rally.

Ogni esemplare della Ferrari 308 GTB viene completamente smontato e revisionato. Il telaio di ogni ''donor car'' viene rinforzato con oltre 150 saldature strutturali e alla vettura viene aggiunto un roll cage su misura per migliorare la sicurezza. La carrozzeria vine poi modificata con l'introduzione di nuovi passaruota posteriori allargati modellati a mano. La vettura adotta poi pneumatici Pirelli P7 Corsa su cerchi da 15 pollici a 5 razze. Vale la pena ricordare che Pirelli ha progettato questi pneumatici per offrire alle auto storiche come questa prestazioni moderne ma mantenendo un look vintage.

Maruto 308 Stradale, vista posteriore

Motore V8

L'intervento di Maturo ha riguardato anche il motore V8. Di serie l'unità di 3 litri è in grado di erogare una potenza di circa 250 CV. Grazie a una serie di modifiche al propulsore, la potenza può salire fino a 400 CV. L'aumento di potenza ha richiesto una nuova trasmissione che Maturo ha provveduto a realizzare. Componenti più robusti, per gestire le maggiori sollecitazioni oltre a rapporti del cambio più corti che l'azienda definisce ''ispirati al mondo dei rally''. Tutti questi elementi hanno contribuito al miglioramento della trasmissione della vettura, insieme a un differenziale a slittamento limitato. Ovviamente, all'interno dell'abitacolo troviamo ancora la leva del cambio a griglia tra i sedili.

Anche il setup dell'assetto è stato rivisto grazie alla collaborazione con TracTive Suspension, un'azienda olandese specializzata in componenti per auto stradali e da corsa. Le nuove sospensioni possono quinti contare su regolazioni elettroniche per la compressione e l'estensione, che, secondo Maturo, consentono di trasformare l'auto da sportiva da strada a gran turismo con la semplice pressione di un pulsante. L'abitacolo rimane sostanzialmente quello originale ma può essere personalizzato su richiesta con rivestimenti in carbonio, alluminio, pelle e Alcantara.

Maruto 308 Stradale, cerchi da 15 pollici

Prezzo

Quanto costa Maruto 308 Stradale? Ogni esemplare è costruito a mano con un prezzo a partire da 425 mila euro. Questo prezzo non include l'IVA né il costo dell'auto di base.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 26/05/2026