Arriva una Ferrari 12Cilindri con cambio manuale? Qualcuno ci crede

A Maranello potrebbero tornare i tre pedali dopo quasi vent'anni di assenza. Alcune indiscrezioni parlano di una versione speciale della Ferrari 12Cilindri in arrivo a luglio.

Un possibile ritorno alle origini

Se segui le dinamiche di Maranello, sai bene che l'ultima volta che abbiamo visto un cambio manuale su una Ferrari di serie è stato quasi vent'anni fa, con le ultime 599. Da allora, il doppia frizione è diventato l'unico standard.

Eppure, secondo alcune indiscrezioni, potresti dover rivedere le tue convinzioni già quest'estate. Pare infatti che a luglio Ferrari possa presentare una versione a tre pedali della Ferrari 12Cilindri. Se la notizia fosse confermata, si tratterebbe della prima GT di punta con motore V12 e comando manuale dal 2007 a oggi.

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Solo per i collezionisti più fedeli

Prima di correre in concessionaria, però, ti conviene guardare ai dettagli di questa operazione, che somiglia molto a una mossa dedicata ai puristi più facoltosi. La 12Cilindri con il manuale non sarebbe un modello di normale produzione, ma una serie limitatissima a poche centinaia di esemplari riservata ai top client della Casa.

Alcuni depositi di marchi registrati suggeriscono anche un possibile nome per questa variante: 12Cilindri MM. In un mondo automobilistico ormai dominato dagli automatismi, l'idea di gestire un V12 aspirato da 6,5 litri e 819 CV con una leva meccanica e il pedale della frizione è qualcosa che punta dritto alle emozioni più analogiche, pur restando un privilegio per pochissimi.

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Una strategia controcorrente

Mentre colossi come Toyota e Honda lavorano per difendere le proprie quote di mercato in Oriente dall'avanzata dell'elettrico, Ferrari sembra voler ribadire la propria superiorità puntando sulla conservazione del suo patrimonio tecnico.

Offrire un cambio manuale nel 2026 su una vettura con queste prestazioni serve a dimostrare quanto il marchio sia ancora capace di mettere l'esperienza di guida al centro di tutto.

Gestire una coppia così importante senza l'aiuto dell'elettronica nel passaggio dei rapporti non è per tutti, ma è probabilmente quello che i collezionisti cercano in una supercar di Maranello oggi.

Fonte:Supercar Blog

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/05/2026