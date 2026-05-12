Anticipazioni sulla Toyota GR Yaris a motore centrale. Il video

Toyota sperimenta una GR Yaris a motore centrale e trazione integrale. Addio sottosterzo e nuovo motore 2.0 turbo da 4 cilindri

Sia chiaro: la Toyota GR Yaris è già di per sé una di quelle auto che riconciliano con il mondo. Piccola, cattiva, nata per i rally e con quel tre cilindri che spinge come un forsennato.

Ma se pensavi che in Giappone si fossero accontentati, beh, ti sbagliavi di grosso. Larry Chen di Hagerty è riuscito a infilarsi in un prototipo che definire ''particolare'' è un eufemismo: una GR Yaris a motore centrale.

Una ''belva'' nata per i test

A vederla ferma nel circuito privato di Toyota, la prima cosa che ti salta all'occhio è quell'ingombrante aggeggio sul tetto. Sembra il condizionatore esterno di un camper, ma la realtà è molto più tecnica: è l'intercooler (un po' come sulla Lancia Delta S4, te la ricordi?).

Perché lì sotto, o meglio, lì dietro, le cose sono cambiate parecchio. Il 1.6 turbo da tre cilindri è stato spostato dietro i sedili anteriori, trasformando la piccola giapponese in una piccola bomba a motore centrale.

L'obiettivo? Risolvere il problema cronico delle auto a trazione integrale derivate dalle ''tutto avanti'': il sottosterzo. Spostando il baricentro e i pesi, i tecnici Toyota hanno cercato quel momento di imbardata che rende l'inserimento in curva un bisturi.

E per evitare i classici testacoda improvvisi delle vecchie MR2, hanno mantenuto la trazione integrale, così che le ruote davanti possano tirarti fuori dalle curve quando il posteriore decide di voler comandare.

Dal tre cilindri al futuro 2.0 Turbo

Sentire il rumore del turbo che ti fischia direttamente nelle orecchie deve essere un'esperienza mistica, e dal video si capisce che Larry Chen l'ha pensata allo stesso modo.

Ma questo prototipo è solo l'inizio. I tecnici hanno ammesso che il tre cilindri è servito per i primi test dinamici, ma l'obiettivo finale è installare a bordo un 2.0 litri turbo da quattro cilindri (il motore G20, già visto al Tokyo Auto Salon).

Il motivo è quasi banale nella sua schiettezza: ''In curva le passiamo tutte, ma sul rettilineo del Nürburgring ci sverniciano perché hanno più cilindri di noi''. Da qui l'input di Morizo (ovvero Akio Toyoda): aggiungere un pistone per avere più fiato nelle zone veloci.

Diventerà realtà?

Diamo un'occhiata ai fatti: l'auto ha un roll-bar integrale da competizione, sospensioni completamente riviste e una gestione termica che è ancora un cantiere aperto. Non è un giocattolo, è un laboratorio viaggiante.

La parte più succosa, però, arriva alla fine della chiacchierata, quando i tecnici accennano alla volontà di arrivare, un giorno, a una ''road girl'', ovvero a una versione stradale.

Immagina una Yaris con i cavalli di una Supra dietro la schiena e la trazione integrale. Sarebbe la degna erede della stirpe delle Gruppo B stradali. Tu saresti pronto a guidare una follia del genere?

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/05/2026