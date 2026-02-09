Una GR Yaris, il Rally di Monte Carlo e un "piccolissimo" dettaglio...

Storia di Garage Avenger e di una GR Yaris che sembra uscita da un lavaggio a 90°. Ma non farti ingannare: è un capolavoro (di stampa 3D)

Se pensi che il Rallye Monte Carlo sia un affare riservato solo a colossi come Toyota, Hyundai o M-Sport, sei rimasto indietro. O meglio, sei rimasto ''grande''.

Perché tra le strade del Principato e i tornanti innevati del Col de Turini, quest’anno è apparso un oggetto non identificato che ha fatto girare la testa persino ai meccanici della Toyota Gazoo Racing.

Sì, il titolo non mente: è una GR Yaris. Ma se provi a sederti dentro, hai come l'impressione di essere di troppo. E di schiacciare un delicato capolavoro di modellismo dinamico.

Tesoro mi si è ristretta la GR Yaris (YouTube/@GarageAvenger)

Tale Justin White, aka Garage Avenger, un tipo intraprendente, ha deciso che la realtà virtuale era noiosa e ha preferito quella ''in scala''. Ha preso una stampante 3D, una quantità industriale di filamento e una dose di follia che nemmeno ai tempi del Gruppo B si vedeva in giro.

Il risultato è una Mini Rally Car costruita da zero, pezzo dopo pezzo, bullone (finto) dopo bullone.

Vedere questa pulce meccanica sfrecciare sulle stesse strade dove Sébastien Ogier danza tra i muretti fa un effetto strano: è come vedere un Chihuahua che prova a mordere le caviglie a un Alano, con la differenza che il Chihuahua ha il setup sospensioni regolabile.

GR Yaris ''3D-printed'' in azione (YouTube/@GarageAvenger)

Il momento più epico del video? Quando la ''piccola'' Yaris viene portata proprio nel cuore del parco assistenza, sotto il tendone Toyota. Immaginate i meccanici ufficiali — gente abituata a gestire mostri da 500 CV — che si fermano, posano la chiave dinamometrica e si chinano a studiare questo gioiellino 3D printed.

Oggetto non identificato (YouTube/@GarageAvenger)

C’è quel rispetto genuino tra chi lavora il metallo e chi ''stampa'' sogni. E vederla interagire con i piloti WRC fa capire che, alla fine, la passione per il rally non ha dimensioni: che sia in scala 1:1 o in miniatura, l’importante è che ci sia della polvere (o della resina) sopra.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/02/2026