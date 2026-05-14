Nuova Toyota bZ4X Touring, quasi 600 km di autonomia e maxi bagagliaio

La nuova Toyota bZ4X Touring fa il suo debutto in Europa dopo essere stata svelata lo scorso anno. Pensata per le famiglie o per chi ha bisogno di molto spazio, si tratta di un qualcosa di più di una semplice versione allungata della bZ4X. Infatti, altro non è che la versione Toyota della Subaru Trailseeker. Ancora non sappiamo quando questo nuovo SUV elettrico sarà effettivamente disponibile nelle concessionarie del Vecchio Continente. Nessuna menzione nemmeno sui prezzi.

Tanto spazio

Toyota bZ4X Touring

La nuova Toyota bZ4X Touring è più lunga di circa 140 mm rispetto alla bZ4X. Dunque, misura 4.830 mm in lunghezza e offre una capacità di carico di 669 litri che possono diventare 1.718 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori (frazionamento 60:40). Le barre portatutto sul tetto possono sostenere fino a 80 kg di carico aggiuntivo. Inoltre, bZ4X Touring può trainare carichi fino a 1.500 kg nella versione a trazione integrale e fino a 750 kg in quella a trazione anteriore.

Il design riprende quello della bZ4X ma sono presenti una sere di dettagli che enfatizzano il suo aspetto robusto e strizzano l'occhio al mondo dell'off-road come la piastra paramotore e i passaruota protetti da una protezione in plastica nera. A disposizione ci sono cerchi in lega da 18 e da 20 pollici. Il nuovo SUV elettrico giapponese si potrà scegliere in 6 colorazioni differenti.

Toyota bZ4X Touring

Salendo a bordo, la sensazione di spazio è enfatizzata dalla presenza di un ampio tetto panoramico, disponibile di serie solamente negli allestimenti top di gamma. L'impostazione degli interni riprende comunque quella della bZ4X. Dietro al volante multifunzione e in posizione rialzata troviamo il quadro strumenti digitale. Centralmente sulla pancia è invece presente il display da 14 pollici del sistema infotainment che può contare ovviamente sui supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. La console centrale ospita il selettore della trasmissione e due pad per la ricarica wireless degli smartphone. Dietro, invece, per i passeggeri posteriori a disposizione ci sono le bocchette del climatizzatore e due porte di ricarica USB da 60 W.

Motore e prestazioni

Toyota bZ4X Touring

La nuova Toyota bZ4X Touring è proposta con due motorizzazioni. La prima prevede un singolo motore elettrico da 165 kW (224 CV) e 268,6 Nm di coppia, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità di 74,3 kWh (71 kWh utilizzabili) che permette un'autonomia fino a 591 km WLTP. C'è poi la versione con doppio motore e la trazione integrale. In questo caso la potenza sale a 280 kW (380 CV). Parlando delle prestazioni, per passare da 0 a 100 km/h bastano appena 4,5 secondi. La batteria è sempre la stessa ma in questo caso la percorrenza scende a 528 km con le ruote da 18 pollici o 479 km con quelle da 20 pollici. Toyota offre una garanzia sull'accumulatore di 10 anni o di un milione di km.

Per quanto riguarda, invece, la ricarica, la batteria in corrente continua può essere rifornita fino a una potenza massima di 150 kW (dal 10 all'80% in 28 minuti). Anche in condizioni di freddo estremo (-20 gradi), il tempo di ricarica dal 10 all'80% si mantiene costante intorno ai 30 minuti grazie al sistema di precondizionamento che si attiverà automaticamente quando un punto di ricarica viene impostato come destinazione nel sistema di navigazione dell'auto. In alternativa, può essere attivato manualmente dal conducente tramite un pulsante nell'infotainment. A seconda dell'allestimento, la bZ4X Touring è dotata di un caricabatterie di bordo da 11 kW o 22 kW.

Il nuovo SUV può contare anche su specifiche impostazioni per la guida in off-road. Il sistema X-MODE offre impostazioni selezionabili che adattano le prestazioni del veicolo alle diverse condizioni di guida che si tratti anche di fango e neve. Inoltre, il SUV elettrico è in grado di affrontare guadi fino a una profondità di 500 mm. Chiaramente non manca un completo pacchetto di sistemi ADAS che permette di arrivare a disporre dell'assistenza alla guida di Livello 2.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 14/05/2026