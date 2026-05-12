Toyota Corolla compie 60 anni: ecco la versione celebrativa per il Giappone

La Corolla è un modello molto importante per Toyota, una vera best seller che nelle diverse versioni in cui viene commercializzata ha saputo conquistare molti mercati. Sappiamo che sta arrivando una nuova generazione che dovrebbe introdurre diversi importanti cambiamenti. Nel frattempo, la casa automobilistica ha deciso di festeggiare i 60 anni di questo modello con un'edizione speciale che, però, sarà dedicata esclusivamente al mercato giapponese.

Toyota Corolla versione anniversario

Il debutto nel 1966

Il debutto della Toyota Corolla è avvenuto nel 1966 e da allora è stata costantemente evoluta per soddisfare le necessità dei clienti in tutti i mercati in cui è venduta. Commercializzata in ben 150 Paesi, dal momento del suo debutto ne sono state vendute ben 57 milioni di unità. L'ultima generazione è stata presentata in Giappone nel 2018 per poi ricevere un restyling nel 2022. Come accennato all'inizio, adesso si attende che la casa giapponesi sveli la nuova generazione che dovrà continuare il grande successo di questo modello.

Una serie speciale per i 60 anni della Corolla

Per celebrare questa ricorrenza, in Giappone Toyota ha aggiornato i modelli Corolla Active Sport e Corolla Touring Active Sport trasformandoli in una serie speciale per i 60 anni di questo modello. Tra quella mese, inoltre, sempre in Giappone arriveranno le versioni anniversario anche dei modelli Corolla Sport e Corolla Cross.

Toyota Corolla versione anniversario

Questi modelli speciali si caratterizzano per la presenza del Logo del 60° anniversario sui parafanghi anteriori e sul cruscotto rivestito in similpelle. Inoltre, Corolla Active Sport e Corolla Touring Active Sport saranno proposte con un apposito setup dell'assetto per migliorare il piacere di guida. In particolare, Toyota ha rivisto la taratura delle sospensioni (solo per veicoli a due ruote motrici) e introdotto specifici cerchi in lega da 17 pollici con finitura nera.

Inoltre, sia per la berlina e sia per la station wagon arrivano un nuovo paraurti anteriore e specifici sedili sportivi. Questi due modelli saranno disponibili anche nelle nuove colorazioni Neutral Black e Emotional Red II.

Prezzi

Come motore c'è sempre un 1.8 litri Full Hybrid. I prezzi? Da 3.231.800 yen (17.500 euro) per la Special Edition Active Sport e da 3.282.400 yen (17.700 euro) per la versione Touring.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 12/05/2026