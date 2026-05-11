Toyota Corolla Cross Weekend Coast: quando il SUV diventa compagno per l’outdoor

La Toyota Corolla Cross (leggi la prova di Toyota Corolla Cross) si conferma uno dei modelli più importanti della gamma Toyota, subito dietro alla RAV4 nei principali mercati globali.

Il SUV che guarda all’outdoor

Il nuovo progetto firmato Hayashi Telempu (guarda la homepage di Hayashi Telempu) porta però il celebre SUV giapponese in una direzione diversa, trasformandolo in un laboratorio dedicato alla vita all’aria aperta. Presentato al Field Style Tokyo Show, il concept chiamato Weekend Coast è pensato per giovani famiglie e proprietari di animali domestici che utilizzano l’auto come base per attività outdoor e tempo libero.

Toyota Corolla Cross Weekend Coast: l'abitacolo riprogettato del concept

Interni ripensati per comfort e funzionalità

L’azienda giapponese, specializzata in rivestimenti interni, tappeti e materiali fonoassorbenti, ha completamente rivisto l’abitacolo del crossover. I nuovi interni adottano tonalità blu e bianche ispirate all’ambiente marino, accompagnate da illuminazione ambientale dedicata, tetto panoramico e dettagli chiari sulla plancia.

Tra gli elementi più particolari spiccano sedili a scomparsa e un poggiapiedi integrato nel vano bagagli, soluzione che richiama il sistema Viewing Suite della Rolls-Royce Cullinan.

Toyota Corolla Cross Weekend Coast: il modello originale del SUV giapponese

Nessuna novità tecnica, ma idee per il futuro

Dal punto di vista meccanico non sono previsti aggiornamenti rispetto alla versione giapponese della Corolla Cross, che dovrebbe mantenere il propulsore ibrido autoricaricabile già disponibile sul modello di serie. L’obiettivo del progetto è raccogliere feedback dal pubblico interessato a uno stile di vita dinamico e all’utilizzo multifunzione dell’auto. Le soluzioni sviluppate da Hayashi Telempu potrebbero così diventare future proposte accessorio dedicate al mercato aftermarket.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/05/2026