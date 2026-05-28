Può piacere o no ma la Ferrari Luce è virale sul web che si scatena tra meme e ironia

La nuova Ferrari Luce è diventata in poche ore un vero e proprio fenomeno mediatico e nonostante siano passati già alcuni giorni dalla presentazione, le discussioni e le polemiche non accennano a diminuire. Il dibattito è incentrato prevalentemente sul design della prima elettrica di Maranello che è frutto del lavoro di Jonathan Ive, il ''papà'' degli iPhone. Abbiamo visto che nel giro di poche ore il web è stato sommerso di meme con protagonista la nuova Luce, alcuni molto simpatici, altri decisamente irriverenti.

Ma lo sappiamo bene, quando il web si scatena, ''fermarlo'' è molto difficile. Se poi ci mettiamo che oggi realizzare render è davvero semplice grazie ai tool AI, capiamo bene che le persone hanno potuto dare sfogo alla loro fantasia. Vista la ''creatività'' degli utenti della rete, abbiamo deciso di proporre qualche ulteriore meme, oltre a quelli che vi abbiamo già mostrato che dimostrano una cosa e cioè che Luce è diventata un fenomeno di massa. Maranello voleva sorprendere e far discutere? Bene, ci è ricucita alla perfezione.

Se avrà successo commerciale lo scopriremo nel tempo anche se il Presidente della Ferrari ha già detto che i primi ordini sono già arrivati e che sta piacendo sia ai nuovi e sia ai vecchi clienti. In ogni caso, è un vero e proprio fenomeno mediatico. A memoria, nessuno era riuscito a fare altrettanto con un'auto, almeno in tempi recenti.

La Ferrari Luce impazza nel web

Abbiamo già visto la Ferrari Luce in versione FIAT Multipla, ma che ne dite di quella FIAT Croma?

’Gereksiz Yapay Zeka Denemelerim’’ serisinin 17. bölümünü Ferrari Luce modelini protesto etmeye adıyorum.



1- Multipla-Luce

2- Croma-Luce https://t.co/YJC23RShV7pic.twitter.com/kSx6oDPTvo — Katalog_adam (@katalog_adam) May 26, 2026

E in versione Camper?

Sull'onda dello strepitoso successo della Ferrari Luce, la casa di Maranello sta già pensando alle versioni Multipla, carro funebre, Camper superaccessoriato e aspirapolvere per le casalinghe più trendy che non possono tardare all' l'apericena. pic.twitter.com/bPZbiBWGJE — Giammarco Desideri (@Gigadesires) May 28, 2026

Se fosse ancora in vita, chissà cosa avrebbe pensato Gianni Agnelli della prima elettrica Ferrari...

C'è poi chi si immagina un utilizzo alternativo per la nuova Luce...

Nonostante le critiche all'estetica della Ferrari Luce, stanno già arrivando le prime versioni personalizzate per facoltosi clienti che non badano a spese pur di averne una in esemplare unico specially tuned! pic.twitter.com/nofCqNP2Pd — Paul Olden (@paulolden1) May 27, 2026

Com'è stata creata la nuova Ferrari Luce? C'è chi se lo immagina in questo modo...

Ferrari Luce 😅 pic.twitter.com/kR2W0QncVW — Josef Ajram Tares (@josefajram) May 27, 2026

E quando si parla di ironia, non poteva non mancare Taffo.

Siamo pronti per il funerale. pic.twitter.com/SCUrGdnjmN — TAFFO (@taffoofficial) May 27, 2026

Fonte foto: Giammarco Desideri su X

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 28/05/2026