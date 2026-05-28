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Può piacere o no ma la Ferrari Luce è virale sul web che si scatena tra meme e ironia

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1 ora fa - Ferrari Luce è già virale: il web si scatena tra meme e ironia

Tra polemiche, ironia e meme, Ferrari Luce si conferma un autentico fenomeno mediatico capace di far discutere ben oltre il mondo automotive

La nuova Ferrari Luce è diventata in poche ore un vero e proprio fenomeno mediatico e nonostante siano passati già alcuni giorni dalla presentazione, le discussioni e le polemiche non accennano a diminuire. Il dibattito è incentrato prevalentemente sul design della prima elettrica di Maranello che è frutto del lavoro di Jonathan Ive, il ''papà'' degli iPhone. Abbiamo visto che nel giro di poche ore il web è stato sommerso di meme con protagonista la nuova Luce, alcuni molto simpatici, altri decisamente irriverenti.

Ma lo sappiamo bene, quando il web si scatena, ''fermarlo'' è molto difficile. Se poi ci mettiamo che oggi realizzare render è davvero semplice grazie ai tool AI, capiamo bene che le persone hanno potuto dare sfogo alla loro fantasia. Vista la ''creatività'' degli utenti della rete, abbiamo deciso di proporre qualche ulteriore meme, oltre a quelli che vi abbiamo già mostrato che dimostrano una cosa e cioè che Luce è diventata un fenomeno di massa. Maranello voleva sorprendere e far discutere? Bene, ci è ricucita alla perfezione.

Se avrà successo commerciale lo scopriremo nel tempo anche se il Presidente della Ferrari ha già detto che i primi ordini sono già arrivati e che sta piacendo sia ai nuovi e sia ai vecchi clienti. In ogni caso, è un vero e proprio fenomeno mediatico. A memoria, nessuno era riuscito a fare altrettanto con un'auto, almeno in tempi recenti.

La Ferrari Luce impazza nel web

Abbiamo già visto la Ferrari Luce in versione FIAT Multipla, ma che ne dite di quella FIAT Croma?

E in versione Camper?

Se fosse ancora in vita, chissà cosa avrebbe pensato Gianni Agnelli della prima elettrica Ferrari...

C'è poi chi si immagina un utilizzo alternativo per la nuova Luce...

Com'è stata creata la nuova Ferrari Luce? C'è chi se lo immagina in questo modo...

E quando si parla di ironia, non poteva non mancare Taffo.

Fonte foto: Giammarco Desideri su X

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 28/05/2026
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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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