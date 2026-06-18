La Ferrari Luce fa discutere, ma potrebbe aprire le porte ai modelli più esclusivi

Ferrari Luce, non solo la prima elettrica del Cavallino Rampante ma probabilmente il modello più discusso di sempre. Il suo design di rottura frutto della matita di Jony Ive, il papà degli iPhone, ha spiazzato tutti generando discussioni e polemiche. A poche ore dal debutto, la rete è stata sommersa di meme realizzati dagli utenti del web, alcuni molto particolari che non potevano non far sorridere. Del resto, oggi, sfruttando gli strumenti messi a disposizione dalle AI non è più necessario essere dei maghi di Photoshop per realizzare qualcosa di davvero particolare.

Come andranno le vendite? Le perplessità sollevate dai media, designer e appassionati, giusto per citarne qualcuno, ha fatto pensare che Ferrari potrebbe avere difficoltà a vendere la sua prima auto elettrica, sebbene il presidente del Cavallino Rampante, Benedetto Vigna, abbia detto che Luce piace sia ai vecchi e sia ai nuovi clienti e che c'è grande interesse.

Tuttavia, secondo un rapporto di Bloomberg, Ferrari avrebbe un modo per spingere le vendite della sua prima auto elettrica e cioè presentarla come trampolino per poter accedere a modelli ancora più esclusivi dalla sua gamma.

La strategia

Insomma, i facoltosi collezionisti che desiderano mettere le mani sui modelli più esclusivi del Cavallino Rampante potrebbero ottenere una corsia preferenziale nel caso di acquisto della Ferrari Luce. Si tratta della classica strategia dei marchi del lusso e Ferrari non è certo nuova a offrire ''incentivi'' ai suoi clienti più fedeli. Chi infatti acquista regolarmente modelli di serie ottiene un accesso preferenziale alle edizioni speciali limitate della casa automobilistica.

Secondo Bloomberg, che cita fonti a conoscenza dei fatti, la nuova Ferrari Luce potrebbe quindi fungere da trampolino di lancio per poter accedere ad altri modelli esclusivi. Questa ipotesi è stata avanzata anche all'interno della cerchia dei collezionisti Ferrari, come evidenziato nell'articolo dell'agenzia di stampa.

Ferrari Luce, vista frontale

Una cosa è certa, nella prossima conference call di Ferrari che si terrà ad agosto in occasione della presentazione dei conti dei primi sei mesi del 2026, il Cavallino Rampante fornirà i numeri degli ordini della nuova Luce. A quel punto capiremo davvero come stanno andando le vendite della prima elettrica di Maranello.

Design controverso a parte, Luce offre una piattaforma tecnica molto raffinata con 4 motori elettrici per ben 1.050 CV. La promessa è quella di offrire una dinamica di guida identica a quella dei modelli endotermici. Insomma, al volante, Luce sarà comunque una vera Ferrari.

Fonte: Bloomberg

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 21/06/2026