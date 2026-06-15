La nuova BMW X5 entra nella fase finale dei test: maxi batteria da 144 kWh per il SUV elettrico

La nuova generazione della BMW X5 è entrata nella fase finale del suo programma di sviluppo. La casa automobilistica tedesca ha infatti condiviso un aggiornamento sul lavoro che sta portando avanti nel concludere i collaudi finali su questo modello prima del suo debutto ufficiale. La quinta generazione del SUV sta affrontando adesso le ultime prove di validazione presso lo stabilimento di produzione del Gruppo BMW a Spartanburg, negli Stati Uniti.

BMW X5 prototipo

Benzina, diesel, ibrida, elettrica e Fuel Cell

La nuova BMW X5 sarà il primo modello della casa automobilistica ad essere proposta con una gamma di ben 5 motorizzazioni. Ci sarà la nuova BMW iX5 completamente elettrica e nel 2028 arriverà la versione Fuel Cell. Saranno inoltre disponibili varianti a benzina e diesel con tecnologia mild hybrid e modelli ibridi plug-in.

La casa tedesca ha già fornito alcuni numeri sulle potenze che la nuova BMW X5 offrirà con alcune motorizzazioni: BMW X5 40 xDrive (294 kW/400 CV), la BMW X5 50e xDrive ibrida plug-in (360 kW/490 CV) e la BMW iX5 60 xDrive (425 kW/578 CV).

BMW X5 prototipo

Una maxi batteria per la nuova BMW iX5 elettrica

La prima BMW iX5 completamente elettrica si basa sulla sesta generazione della tecnologia BMW eDrive che può contare su nuove batterie con celle dal formato cilindrico. Come tutte le ultime BMW elettriche, anche la nuova iX5 potrà contare su di un'architettura a 800 V che permette di effettuare ricariche ad altissima potenza.

La casa automobilistica ha fornito anche un dato interessante. Il SUV elettrico disporrà di una maxi batteria da ben 144 kWh di capacità di cui 141 kWh utilizzabili. La nuova BMW iX5 60 xDrive che abbiamo già detto potrà contare su quasi 600 CV (doppio motore), avrà la batteria di maggiore capacità mai utilizzata su di un modello BMW. Possiamo immaginare che poi arriveranno ulteriori versioni meno potenti e con batterie più piccole.

BMW X5 prototipo

BMW iX5 Hydrogen nel 2028

Il primo modello di produzione BMW a idrogeno, arriverà sulle strade nel 2028. Il suo powertrain è composto da un sistema a celle a combustibile, dal nuovo sistema BMW Hydrogen Flat Storage e da un'innovativa batteria ad alta tensione. La terza generazione del sistema a celle a combustibile è alla base di questo progetto. Il sistema Flat Storage è costituito da sette serbatoi ad alta pressione realizzati in composito rinforzato con fibra di carbonio, collegati tra loro in parallelo e integrati in un robusto telaio metallico.

Tecnologia Neue Klasse

La nuova BMW X5 elettrica e ad idrogeno potrà contare sulla tecnologia Neue Klasse che già abbiamo visto presente sulle ultime vetture tedesche. L'architettura Heart of Joy include il sistema di controllo dinamico delle prestazioni BMW, sviluppato interamente internamente. Questo computer ad alte prestazioni agisce dieci volte più velocemente rispetto ai sistemi precedenti, consentendo di intervenire su propulsore, freni, sterzo, ricarica e recupero energetico in pochi millisecondi. Nei modelli con motore a combustione o ibridi plug-in, i più recenti sistemi digitali e altamente interconnessi per la dinamica di guida garantiscono che la vettura sfrutti sempre al meglio la trazione disponibile.

BMW X5 prototipo

La nuova BMW X5 sarà dotata di serie di sospensioni adattive con ammortizzatori a controllo elettronico per ogni singola ruota, oltre a una distribuzione del peso quasi 50:50. Il sistema Adaptive Chassis Control Professional, disponibile come optional per la BMW iX5 completamente elettrica e per i modelli ibridi plug-in, massimizza le prestazioni dinamiche. A disposizione ci saranno cerchi fino a 23 pollici. Non mancheranno, infine, avanzati sistemi di assistenza alla guida.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 15/06/2026