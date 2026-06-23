Ferrari: Massimiliano di Silvestre, ex Presidente BMW, subentra a Galliera

A partire dal 1° luglio 2026, Massimiliano Di Silvestre sarà il nuovo Chief Marketing & Commercial Officer di Ferrari. Un ingresso di peso che lo vedrà entrare direttamente nel Leadership Team dell'azienda, rispondendo in prima persona all'Amministratore Delegato Benedetto Vigna.

Il passaggio di testimone con Enrico Galliera

Di Silvestre raccoglie un'eredità decisamente importante. Prende infatti il posto di Enrico Galliera, un manager che per oltre sedici anni ha tenuto saldamente le redini della strategia commerciale e di marketing della Rossa.

Non aspettarti, però, colpi di scena o strappi dell'ultimo minuto: da Maranello tengono a precisare che la decisione di Galliera di voltare pagina e iniziare un nuovo percorso professionale era nell'aria da tempo, concordata e pianificata con l'azienda con largo anticipo.

I saluti ufficiali, in queste occasioni, rischiano spesso di sembrare formali, ma le parole di Benedetto Vigna lasciano trasparire una stima concreta per un professionista che ha accompagnato Ferrari in una fase di crescita globale e di consolidamento del marchio senza precedenti.

Chi è il nuovo manager in arrivo da San Donato Milanese (provincia di Monaco)

Massimiliano Di Silvestre arriva in Emilia forte di un curriculum ultraventennale costruito interamente nel comparto premium e luxury. La sua ultima esperienza rilevante è stata quella di Presidente e CEO di BMW Group Italia, dove ha gestito uno dei mercati chiave per il costruttore bavarese.

Un ruolo che gli ha permesso di affinare una solida competenza nella gestione di reti commerciali complesse e, soprattutto, nei processi di trasformazione del business in contesti internazionali.

Ed è proprio su questo bagaglio di competenze che Vigna dichiara di voler fare leva: l'esperienza internazionale e la visione strategica del manager ex BMW saranno elementi chiave per traghettare la Casa di Maranello verso le prossime sfide commerciali, in un mercato del lusso che si fa sempre più selettivo e globale.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/06/2026