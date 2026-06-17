Nuova BMW i3, boom di interesse: gli ordini potrebbero aprire prima del previsto

La nuova BMW i3 è il secondo modello gamma ''Neue Klasse''. La berlina elettrica può contare non solo su di un design tutto nuovo rispetto alla Serie 3 che già conosciamo ma pure su molte innovazioni che il marchio tedesco ha sviluppato per la sua nuova generazione di auto elettriche. A quanto pare, la nuova i3 sembra essere piaciuta molto e ci sarebbe un grande interesse da parte dei clienti per questo modello. Secondo un rapporto, BMW sarebbe molto soddisfatta e visto l'interesse molto alto sulla nuova berlina elettrica, avrebbe deciso di anticipare l'apertura degli ordini.

Secondo infatti quanto riportano i colleghi tedeschi di Automobilwoche che citano fonti aziendali, BMW inizierà ad accettare ordini per la versione speciale ''1st Edition'' della i3 a partire dal 18 giugno, cioè da domani. Il piano originale, prevedeva l'apertura degli ordini in autunno. BMW non ha confermato il cambiamento dei piani, ma la testata tedesca afferma che il forte interesse dei clienti in seguito alla presentazione della vettura a marzo ha spinto a prendere questa decisione. Il 18 giugno è domani e quindi presto ne sapremo certamente di più.

BMW i3

Anche se la casa tedesca anticiperà l'apertura degli ordini, i piani di produzione non cambieranno (il via alla produzione sarebbe sempre confermato per agosto). Il grande interesse attorno alla nuova BMW i3 non deve comunque stupire troppo. I dirigenti BMW avevano già accennato a una risposta positiva poco dopo la presentazione con un interesse che aveva superato quello ottenuto dalla nuova iX3 che sappiamo aver ricevuto molti ordini nei primi mesi di commercializzazione.

Il ''successo'' della nuova i3 non riguarderebbe solamente il mercato tedesco perché la berlina elettrica avrebbe ricevuto riscontri positivi sia in Europa e sia in Cina, soprattutto dopo la sua partecipazione al recente Salone di Pechino. Insomma, sembra che la berlina elettrica possa diventare un vero successo e fare meglio della nuova iX3 che è già diventata una best seller tra le elettriche della casa automobilistica tedesca. Del resto, specifiche alla mano, ha tutte le carte in regola per fare bene.

Nuova BMW i3: le principali caratteristiche tecniche

Ricordiamo che la berlina misura 4.760 mm lunghezza x 1.865 mm larghezza x 1.480 mm altezza, con un passo di 2.897 mm. Al suo interno tanta tecnologia grazie al sistema BMW Panoramic iDrive. Quindi, niente strumentazione digitale. Troviamo infatti il BMW Panoramic Vision che proietta le informazioni di guida sulla parte inferiore del parabrezza. Non può comunque mancare al centro della plancia un ampio display da 17,9 pollici dotato del nuovo sistema operativo ''BMW Operating System X''.

BMW i3

Per il momento, la nuova BMW i3 è proposta nella sola versione i3 50 xDrive. Il powertrain è composto da un doppio motore elettrico da 345 kW/469 CV con una coppia di ben 645 Nm. Le prestazioni? La velocità massima arriva a 200 km/h, mentre per passare da 0 a 100 km/h servono appena 4,7 secondi. Autonomia di 900 km WLTP e possibilità di ricaricare in corrente continua fino a 400 kW grazie all'architettura a 800 V.

Fonte: Automobilwoche

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 17/06/2026