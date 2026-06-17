Auto elettriche

Nuova BMW i3, boom di interesse: gli ordini potrebbero aprire prima del previsto

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5 ore fa - BMW accelera sulla nuova i3: forte interesse per la berlina elettrica da 900 km

Secondo fonti tedesche, BMW potrebbe aprire gli ordini della i3 in anticipo sui piani originali

La nuova BMW i3 è il secondo modello gamma ''Neue Klasse''. La berlina elettrica può contare non solo su di un design tutto nuovo rispetto alla Serie 3 che già conosciamo ma pure su molte innovazioni che il marchio tedesco ha sviluppato per la sua nuova generazione di auto elettriche. A quanto pare, la nuova i3 sembra essere piaciuta molto e ci sarebbe un grande interesse da parte dei clienti per questo modello. Secondo un rapporto, BMW sarebbe molto soddisfatta e visto l'interesse molto alto sulla nuova berlina elettrica, avrebbe deciso di anticipare l'apertura degli ordini.

Secondo infatti quanto riportano i colleghi tedeschi di Automobilwoche che citano fonti aziendali, BMW inizierà ad accettare ordini per la versione speciale ''1st Edition'' della i3 a partire dal 18 giugno, cioè da domani. Il piano originale, prevedeva l'apertura degli ordini in autunno. BMW non ha confermato il cambiamento dei piani, ma la testata tedesca afferma che il forte interesse dei clienti in seguito alla presentazione della vettura a marzo ha spinto a prendere questa decisione. Il 18 giugno è domani e quindi presto ne sapremo certamente di più.

BMW i3

Anche se la casa tedesca anticiperà l'apertura degli ordini, i piani di produzione non cambieranno (il via alla produzione sarebbe sempre confermato per agosto). Il grande interesse attorno alla nuova BMW i3 non deve comunque stupire troppo. I dirigenti BMW avevano già accennato a una risposta positiva poco dopo la presentazione con un interesse che aveva superato quello ottenuto dalla nuova iX3 che sappiamo aver ricevuto molti ordini nei primi mesi di commercializzazione.

Il ''successo'' della nuova i3 non riguarderebbe solamente il mercato tedesco perché la berlina elettrica avrebbe ricevuto riscontri positivi sia in Europa e sia in Cina, soprattutto dopo la sua partecipazione al recente Salone di Pechino. Insomma, sembra che la berlina elettrica possa diventare un vero successo e fare meglio della nuova iX3 che è già diventata una best seller tra le elettriche della casa automobilistica tedesca. Del resto, specifiche alla mano, ha tutte le carte in regola per fare bene.

Nuova BMW i3: le principali caratteristiche tecniche

Ricordiamo che la berlina misura 4.760 mm lunghezza x 1.865 mm larghezza x 1.480 mm altezza, con un passo di 2.897 mm. Al suo interno tanta tecnologia grazie al sistema BMW Panoramic iDrive. Quindi, niente strumentazione digitale. Troviamo infatti il BMW Panoramic Vision che proietta le informazioni di guida sulla parte inferiore del parabrezza. Non può comunque mancare al centro della plancia un ampio display da 17,9 pollici dotato del nuovo sistema operativo ''BMW Operating System X''. 

BMW i3

Per il momento, la nuova BMW i3 è proposta nella sola versione i3 50 xDrive. Il powertrain è composto da un doppio motore elettrico da 345 kW/469 CV con una coppia di ben 645 Nm. Le prestazioni? La velocità massima arriva a 200 km/h, mentre per passare da 0 a 100 km/h servono appena 4,7 secondi. Autonomia di 900 km WLTP e possibilità di ricaricare in corrente continua fino a 400 kW grazie all'architettura a 800 V.

Fonte: Automobilwoche

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 17/06/2026
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bmwauto elettrichebmw i3
Listino BMW Serie 3 berlina
AllestimentoCV / KwPrezzo
Serie 3 berlina 318i 156 / 11548.500 €
Serie 3 berlina 318i MSport 156 / 11552.950 €
Serie 3 berlina 318d 48V 150 / 11053.200 €
Serie 3 berlina 320i 184 / 13554.100 €
Serie 3 berlina 318i MSport Pro 156 / 11554.750 €
Serie 3 berlina 330e Hybrid Edition 184 / 13555.000 €
Serie 3 berlina 320d 48V 190 / 14055.200 €
Serie 3 berlina 320i xDrive 184 / 13555.900 €
Serie 3 berlina 320d 48V xDrive 190 / 14056.400 €
Serie 3 berlina 318d 48V MSport 150 / 11057.650 €
Serie 3 berlina 320i MSport 184 / 13558.550 €
Serie 3 berlina 318d 48V MSport Pro 150 / 11059.450 €
Serie 3 berlina 320d 48V MSport 190 / 14059.650 €
Serie 3 berlina 320i xDrive MSport 184 / 13560.350 €
Serie 3 berlina 320i MSport Pro 184 / 13560.350 €
Serie 3 berlina 320d 48V xDrive MSport 190 / 14060.850 €
Serie 3 berlina 320d 48V MSport Pro 190 / 14061.450 €
Serie 3 berlina 330e 184 / 13562.100 €
Serie 3 berlina 320i xDrive MSport Pro 184 / 13562.150 €
Serie 3 berlina 320d 48V xDrive MSport Pro 190 / 14062.650 €
Serie 3 berlina 330i xDrive 245 / 18063.200 €
Serie 3 berlina 330d 48V xDrive 286 / 21064.300 €
Serie 3 berlina 330e MSport 184 / 13565.250 €
Serie 3 berlina 330e MSport Pro 184 / 13567.050 €
Serie 3 berlina 330e xDrive 184 / 13567.500 €
Serie 3 berlina 330i xDrive MSport 245 / 18067.850 €
Serie 3 berlina 330d 48V xDrive MSport 286 / 21068.750 €
Serie 3 berlina 330i xDrive MSport Pro 245 / 18069.450 €
Serie 3 berlina 330d 48V xDrive MSport Pro 286 / 21070.550 €
Serie 3 berlina 330e xDrive MSport 184 / 13570.650 €
Serie 3 berlina 330e xDrive MSport Pro 184 / 13572.450 €
Serie 3 berlina M340d xDrive 48V 340 / 25076.700 €
Serie 3 berlina M340d xDrive 48V 340 / 25077.900 €
Serie 3 berlina M340i xDrive 48V 347 / 27578.500 €
Serie 3 berlina M340i xDrive 48V 347 / 27579.700 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della BMW Serie 3 berlina visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni BMW Serie 3 berlina
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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