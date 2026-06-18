La BMW i3 piace, ordini anticipati: ecco la First Edition con dotazione da top di gamma

Lo avevamo preannunciato, il forte interesse sulla nuova BMW i3 ha spinto la casa automobilistica ad anticipare gli ordini. A partire da oggi 18 giugno 2026, la nuova berlina elettrica tedesca può essere ordinata nella speciale versione BMW i3 50 xDrive First Edition. Dunque, il secondo modello della gamma Neue Klasse può essere ordinato prima del lancio sul mercato previsto per l'autunno.

First Edition, una dotazione completa

Ricordiamo che dal punto di vista tecnico il modello di lancio dispone di un powertran con due motori, c'è quindi la trazione integrale. La potenza massima di sistema arriva a 345 kW/469 CV con 645 Nm di coppia. Ne consegue un'accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 4,7 secondi.

BMW i3 50 xDrive First Edition

Grazie alla batteria da 108,7 kWh, la berlina elettrica è in grado di percorrere con un pieno di energia 906 km secondo il ciclo WLTP. Grazie all'architettura a 800 V, sarà possibile ricaricare fino a 400 kW di potenza dalle colonnine HPC in corrente continua. Secondo BMW, in 10 minuti è possibile recuperare oltre 400 km di autonomia.

BMW i3 50 xDrive First Edition offre una dotazione esclusiva e particolarmente completa che include Panoramic Vision, Driving Assistant Plus, Comfort Access, BMW Digital Key Plus e sedili anteriori elettrici e riscaldabili. Un elemento distintivo della BMW i3 50 xDrive First Edition è il pacchetto M Sport, che comprende il pacchetto M Aerodynamics, i freni M Sport blu e la proiezione dagli specchietti esterni con logo M, completati all’interno dall’esclusivo design interno BMW M in Veganza e M PerformTex Black.

Ma non è finita qui perché questa special versione First Edition include pure il pacchetto esterno BMW Iconic Glow che permette di illuminare il doppio rene BMW.

BMW i3 50 xDrive First Edition, interni

Questo era per gli esterni perché anche l'abitacolo offre una serie di equipaggiamenti aggiuntivi come i sedili anteriori multifunzione con regolazione elettrica, il climatizzatore automatico a tre zone, i vetri a protezione solare e il volante riscaldabile. Presenti anche il BMW 3D Head-Up Display e il sistema HiFi Harman Kardon con supporto Dolby Atmos.

Infine, sulla First Edition di serie c'è anche il caricatore AC da 22 kW per sfruttare al massimo le colonnine pubbliche in corrente alternata. Ovviamente rimane sempre la possibilità di personalizzare la vettura attingendo da un ricco catalogo di optional.

Prezzi

La BMW i3 50 xDrive First Edition può essere ordinata esclusivamente presso i concessionari BMW. Il prezzo? Da 74.450 euro. I prezzi della nuova BMW i3 50 xDrive partiranno da 64.750 euro. La configurazione e gli equipaggiamenti First Edition rimarranno disponibili anche dopo l’apertura ufficiale degli ordini prevista per l'autunno. A quel punto arriveranno anche altre configurazioni della berlina elettrica.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 18/06/2026