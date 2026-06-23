BMW X1 cambia volto: il restyling Neue Klasse si mostra in anteprima in un render

BMW sta lavorando al rinnovo dei suoi modelli che abbracceranno il nuovo linguaggio di design Neue Klasse. Abbiamo già visto le nuove iX3 e i3 per esempio. La casa automobilistica sta lavorando però su diverse altre novità tra cui il restyling della BMW X1 di cui nel corso degli ultimi mesi abbiamo già visto diverse foto spia di prototipi intenti a effettuare i classici test di sviluppo su strada. Come scritto, si tratta di un restyling ma le novità stilistiche saranno importanti e ci vengono anticipate da un render firmato da Nikita Chuyko per Kolesa che si basa proprio sugli scatti del nuovo modello.

Come sarà la nuova BMW X1?

I render mettono in mostra soprattutto il frontale che sarà ridisegnato, abbracciando il nuovo stile Neue Klasse. Si tratterà di un cambiamento netto, con il nuovo volto della BMW X1 che presenterà un look più simile a quello della nuova iX1. Niente griglia a doppio rene XXL con al suo posto una soluzione più discreta e minimalista. Nuovi saranno ovviamente anche i fari che presenteranno una diversa firma luminosa, la stessa che vediamo oggi sulla nuova iX3. Anche la parte inferiore del frontale sarà molto diversa, con nuove prese d'aria. Dato che si tratterà solo di un restyling, sono previste poche modifiche al profilo, mentre al posteriore dovrebbero arrivare una nuova grafica per i gruppi ottici e una serie di ritocchi al paraurti.

BMW X1 render

Per quanto riguarda l'abitacolo ci sarà il nuovo Panoramic iDrive e quindi niente strumentazione digitale e al suo posto il BMW Panoramic Vision che proietta le informazioni lungo tutta la larghezza del parabrezza. Centralmente sulla plancia avremo comunque sempre un ampio display per l'infotainment.

Motori

Sebbene la nuova BMW X1 adotterà il nuovo linguaggio di design Neue Klasse, la piattaforma non cambierà rispetto a quella utilizzata oggi. Il SUV continuerà quindi a poggiare sull'attuale architettura FAAR. Questo significa che sotto al cofano continueremo a trovare le attuali motorizzazioni endotermiche e ibride, probabilmente aggiornate per poter rispettare le sempre più stringenti normative sulle emissioni inquinanti.

BMW X1 facelift

In gamma rimarrà anche la BMW iX1, la versione elettrica, che presenterà un look del tutto simile. Si dice che questa versione, invece, potrebbe passare alla nuova piattaforma Neue Klasse. Ne capiremo comunque di più nel corso dei prossimi mesi. Il debutto del nuovo SUV è atteso tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027.

Fonte: Kolesa

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 23/06/2026