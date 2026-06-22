Nero e oro, questa è la nuova BMW R12 Classic Heritage di FCR Original dal fascino neo-retrò

FCR Original, con sede a Chauvigny, in Francia, ha svelato la sua ultima creazione: una speciale della BMW R12 chiamata ''Classic Heritage''. Questo particolarissimo esemplare unico non mira a reinventare il modello tedesco, bensì ad ancorarlo alla tradizione. FCR Original ha realizzato questa ''Classic Heritage'' attorno a un'estetica semplice con alcuni dettagli ben precisi: una finitura dominante nero satinato, impreziosita da dettagli color oro sul serbatoio, sulla cornice del faro e sulle strisce decorative della carrozzeria.

BMW R12 Classic Heritage

Cura artigianale

Moto che adotta pneumatici Continental TKC80 montati su cerchi a raggi in acciaio che donano un look da scrambler. Parlando, invece, della meccanica, l'impianto di scarico FCR Original con rivestimento ceramico nero e filtri dell'aria K&N sostituiscono quelli di serie senza alterare l'architettura del bicilindrico boxer.

BMW R12 Classic Heritage

Tra le modifiche tecniche, spicca il telaietto posteriore realizzato su misura, così come diversi componenti della carenatura. Nuovi sono pure gli indicatori di direzione Motogadget Mo.Blaze, omologati per l'uso stradale, e gli specchietti retrovisori M-Street. L'impianto di illuminazione è stato completamente rinnovato in chiave moderna, affidandosi a una serie di componenti di Motogadget. La sella trapuntata ''Moon'', con il suo profilo giallo e la bandiera francese ricamata richiama le origini dell'azienda. Tutto viene realizzato internamente: progettazione, verniciatura, assemblaggio e regolazioni.

BMW R12 Classic Heritage

FCR Original da sempre ci tiene a sottilizzare il suo approccio artigianale dall'inizio alla fine che nel caso del modello in questione ha portato a circa 40 modifiche. Secondo Laura German, portavoce di FCR, il progetto è stato un omaggio mirato alla ricca eredità del costruttore tedesco, reinterpretata in chiave neo-retrò. Di serie, la R12 si presenta come una tranquilla cruiser in stile heritage, spinta dal motore boxer BMW da 1.170 cc raffreddato ad aria. L'obiettivo finale era quello di creare una motocicletta con un'autentica estetica scrambler di ispirazione vintage, senza compromettere la raffinatezza e la guidabilità del modello originale.

Fonte: Moto-Station

Pubblicato da Filippo Vendrame, 22/06/2026