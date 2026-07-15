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BMW M3 elettrica: niente iM3, manterrà lo storico nome M3

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9 fa - Nuova BMW M3 elettrica: fino a 4 motori e il nome che tutti conoscono

La futura BMW M3 elettrica non si chiamerà iM3. Il CEO della divisione M conferma la scelta del nome
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Il prossimo anno BMW lancerà un'importante novità. Si tratta della nuova M3 che per la prima volta sarà proposta anche in versione 100% elettrica. Ma come si chiamerà? Vista la storia della casa tedesca con i nomi delle elettriche, molti si attendevano che per la sportiva fosse scelto il nome di iM3. Invece, pare che non sarà così. BMW ha rivelato che la prossima M3 elettrica manterrà il nome ''M3'', a testimonianza dello stretto legame con il modello endotermico.

Intervenendo al Goodwood Festival of Speed, Frank Van Meel, CEO della divisione M di BMW, ha dichiarato che la versione elettrica utilizzerà lo storico nome M3, mettendo così a tacere le voci secondo cui il nome ''iM3'' sarebbe stato utilizzato per differenziare la versione elettrica.

4 motori e tanta potenza per divertirsi

Piano piano scopriamo nuovi dettagli sulla sportiva elettrica. Lo stile era già stato anticipato dall'M Concept Neue Klasse, che ha debuttato a Le Mans a giugno ed è stato riproposto questo mese al Goodwood Festival of Speed.

BMW M Concept Neue Klasse

Sebbene i dettagli di produzione saranno inevitabilmente ridimensionati, la concept car offre una chiara indicazione della direzione che prenderà il design della BMW M3, sia per la versione elettrica che per quella a combustione. Infatti, la prossima generazione della M3 sarà proposta ancora con un motore a benzina, pare un'evoluzione dell'attuale 6 cilindri con l'aggiunta di un sistema Mild Hybrid.

Tornando al modello elettrico, grazie alla piattaforma Neue Klasse, la sportiva potrà contare su ben 4 motori elettrici, uno per ruota. Potenzialmente, la piattaforma permette di supportare potenze di oltre 1.300 CV. Il modello di produzione offrirà potenze inferiori ma comunque dovrebbero essere superiori a quelle dell'attuale modello a benzina.

La configurazione a 4 motori di BMW consente un controllo incredibilmente preciso sulla distribuzione della potenza a ciascuna ruota, per un vero e proprio torque vectoring che dovrebbe contribuire a migliorare la dinamica di guida della sportiva. E proprio sull'aspetto della dinamica, la casa tedesca sta lavorando molto per offrire quella precisione che oggi troviamo sul modello endotermico.

Insomma, 4 motori elettrici, tanta potenza ma senza eccessi è un grande lavoro su setup e assetto per divertirsi tra le curve.

Fonte: AutoExpress

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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