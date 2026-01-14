Quali sono le auto più sicure? Ecco le “vincitrici” ai crash test Euro NCAP

Scopri le auto più sicure del 2025 secondo Euro NCAP: Mercedes CLA, MINI Cooper E, Tesla Model 3 e Y, Smart #5 e Polestar 3

Euro NCAP ha svelato le auto più sicure del 2025, premiando i modelli che hanno ottenuto i punteggi migliori nei test di sicurezza svolti lo scorso anno. The winner is...

Tra le novità più importanti, la Mercedes-Benz CLA si è confermata la regina della sicurezza. La compatta premium ha conquistato il titolo di Best Performer 2025 e di miglior Small Family Car, grazie a punteggi elevatissimi in tutte le categorie di valutazione: protezione adulti, protezione bambini, utenti vulnerabili della strada e sistemi di assistenza alla guida.

Mercedes CLA

Altri protagonisti del 2025 sono la MINI Cooper E, la Tesla Model 3 e la Model Y, la Smart #5 e la Polestar 3, ciascuna eccellente nella propria categoria.

Euro NCAP valuta le auto tramite una somma ponderata dei punteggi nelle quattro aree principali, considerando solo i veicoli equipaggiati con i sistemi di sicurezza di serie e con valutazione a cinque stelle. Qui sotto i punteggi delle vincitrici.

Crash test Euro NCAP 2025, i punteggi delle auto più sicure

Euro NCAP i Best-in-Class ai crash test 2025

Mercedes-Benz CLA – Best Performer & Small Family Car

La CLA ha impressionato per la protezione degli adulti e degli utenti vulnerabili della strada, grazie al cofano attivo e ai sistemi AEB avanzati. La compatta premium dimostra che sicurezza e design possono andare di pari passo.

Mini Cooper E

MINI Cooper E – Best City & Supermini

La piccola elettrica britannica conferma che anche le supermini possono essere estremamente sicure, grazie a una struttura solida che ha brillato nei test di crash.

Tesla Model 3

Tesla Model 3 – Best Large Family Car

La berlina elettrica continua a eccellere, soprattutto nella protezione dei bambini. I sistemi di assistenza alla guida mostrano un progresso costante e rendono la Model 3 un riferimento nel segmento.

Tesla Model Y

Tesla Model Y – Best Small SUV

La crossover conferma il dominio di Tesla, eccellendo nella sicurezza dei passeggeri più piccoli e nei test Safety Assist, confermandosi un punto di riferimento per i SUV compatti.

Smart #5

Smart #5 – Best Large SUV

Il primo SUV della Smart mantiene i valori di sicurezza del marchio: cinque stelle per protezione e assistenza, senza compromessi nonostante la crescita dimensionale.

Polestar 3

Polestar 3 – Best Executive Car

L’elettrica premium svedese combina protezione strutturale, sicurezza dei bambini e sistemi di assistenza avanzati, conquistando il titolo di executive car più sicura del 2025.

''Il 2025 è stato un anno in cui la tecnologia per la sicurezza ha dimostrato di essere al passo, e spesso oltre, le ambizioni dei protocolli Euro NCAP. Le auto elettriche non solo reggono il confronto con le tradizionali, ma in molti casi lo superano, rassicurando chi sta valutando il passaggio a un veicolo a batteria'', conclude Dr. Aled Williams, Programme Director Euro NCAP.

