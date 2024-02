Mini Cooper E Classic: svelata l'elettrica entry level

Della Mini elettrica sapevamo già tutto o quasi: ma ora entra in gamma un nuovo allestimento entry level che punta ad allargare la platea senza nulla togliere al glamour del modello. ''Con la nuova Mini Cooper E completamente elettrica, offriamo un'ottima opzione di ingresso nella nuova famiglia Mini'', dice Stefanie Wurst, responsabile del Marchio. ''I suoi 184 CV garantiscono un'agilità e un'accelerazione entusiasmanti senza alcun sacrificio''.

Mini Cooper E Classic, la plancia

AUTONOMIA E RICARICA Mini Cooper E ha un motore elettrico montato davanti, da 184 CV e 290 Nm di coppia: sono 34 CV e 40 Nm in meno di quelli eroga la Cooper SE, ma bastano per uno 0-100 km/h in 7,3 secondi. La batteria da 40,7 kWh (invece di 54,2 kWh della SE) permette fino a 305 km di autonomia con un consumo dichiarato di 14,3-13,8 kWh/100 km secondo combinato WLTP. La ricarica migliore possibile, in corrente continua a 75 kW, richiede 28 minuti per passare dal 10 all'80%.

Mini Cooper E Classic, il display a centro plancia

GLI INTERNI Quanto allo stile, nel Classic Trim che vedete nelle foto le superfici dell'abitacolo sono rivestite con materiale a maglia bicolore nero e blu. Questo crea un elegante contrasto con i sedili in pelle sintetica Vescin. Questi ultimi sono disponibili in grigio o nero con un motivo a pied-de-poule traforato. All'interno i rivestimenti diventano protagonisti per il minimalismo estremo della strumentazione, raccolta in un unico display rotondo al centro, completato a richiesta da uno Head-UpDisplay. Lato tecnologie, non mancano il cruise control adattivo e un sistema di parcheggio automatico. Prezzi non ancora comunicati.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/02/2024