Mini Cooper 2024: dopo l'elettrico poteva mancare il motore a benzina? Certo che no...

Ammettiamolo: pensare a una Mini soltanto elettrica è ancora... ai limiti del realistico. Sebbene i piani di una completa e totale elettrificazione siano già stati annunciati e persino avviati, per una loro definitiva applicazione c'è ancora tempo. Tanto è vero che Mini si è affrettata a presentare i modelli a benzina Cooper C e Cooper S, dopo l'avvento delle varianti elettriche Cooper E e Cooper SE (qui tutte le informazioni). Questi nuovi modelli rappresentano l'opposto tecnologico - se ci passate il termine - delle versioni elettrificate, con motorizzazioni esclusivamente endotermiche disponibili nelle versioni da 156 CV e 204 CV.

Nuova Mini Cooper S 2024: dopo l'elettrico, tocca al benzina

POTENZA DI 156 OPPURE 204 CV Iniziamo dalla base, la Cooper C è equipaggiata con un motore tre cilindri da 1.5 litri con 156 CV e 230 Nm di coppia. Un propulsore che dovrebbe offrire un buon livello di efficienza, visti i consumi medi di carburante compresi tra 6,5 e 6,9 litri per 100 chilometri ed emissioni di CO2 tra 133 e 146 grammi per chilometro, secondo il ciclo WLTP. La Cooper S, invece, monta un motore quattro cilindri da 2.0 litri, capace di erogare 204 CV e 300 Nm di coppia, con consumi medi compresi tra 6,1 e 6,7 litri per 100 chilometri - quindi migliori rispetto alla C - ed emissioni di CO2 tra 138 e 150 grammi/chilometro. Le prestazioni sono per entrambe discrete: la Cooper C raggiungere i 100 chilometri orari da ferma in 7,7 secondi, mentre la Cooper S lo fa in 6,6 secondi. Entrambi i modelli sono dotati di trasmissione automatica e non è prevista un'opzione manuale.

Nuova Mini Cooper S 2024: il nuovo infotainment è su schermo circolare

VEDI ANCHE

QUATTRO ALLESTIMENTI Mini propone quattro livelli di allestimento - Essential, Classic, Favoured e JCW - per le versioni tre porte della Cooper C e della Cooper S, offrendo però una vasta gamma di personalizzazioni che consentono ai clienti di rendere unici i propri veicoli. Il design esterno e gli interni rimangono sostanzialmente invariati rispetto alle versioni elettriche presentate precedentemente, così come il sistema di infotainment connesso, caratterizzato da un nuovo schermo OLED circolare da 240 millimetri di diametro. Di serie, entrambi i modelli sono dotati di frenata automatica d'emergenza, fari a LED, cerchi in lega da 16 pollici, connettività Apple CarPlay e Android Auto, climatizzatore bizona, sensori di luce e pioggia, telecamera di parcheggio, cruise control adattivo, monitoraggio dell'attenzione del conducente e assistente al mantenimento di corsia. Il colore base della carrozzeria è il Melting Silver III, mentre altre sfumature sono disponibili a un costo aggiuntivo di 550 euro, così come il tetto bicolore e i cerchi di dimensioni maggiori, fino a 18 pollici.

Nuova Mini Cooper S 2024: il prezzo parte da 28.900 euro

PREZZI E ACCESSORI Mini ha deciso di raccogliere la lista di equipaggiamenti in diverse ''taglie'', accessibili in base alla versione e con prezzi differenziati: la taglia XS è disponibile solo per l'allestimento Essential, mentre le taglie S, M, L e XL sono accessibili rispettivamente ai livelli di allestimento Classic, Favoured e JCW. Per quanto riguarda i prezzi, il listino della Mini Cooper C con motore da 156 CV è così organizzato: Essential (28.900 euro); Classic (31.070 euro); Favoured (34.120 euro); JCW (36.980 euro). Speculare, ma con prezzi diversi, il listino per la più sportiva S: Essential (31.900 euro); Classic (34.070 euro); Favoured (37.120 euro); JCW (39.980 euro).

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 08/02/2024