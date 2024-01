Mini Aceman, si avvicina l'ora X del Mini-SUV. Le nuove foto spia

''Mini-SUV'' di nome e - una volta tanto - anche di fatto. Ci siamo ubriacati, quest'autunno, della nuova Mini Cooper e di nuova Mini Countryman, entrambe full electric, entrambe anche a ''benza''. Chi reggesse bene i Mini-cocktail, sappia che il drink principale è ancora in fase di miscelazione. L'auto che alla fin fine si troverà proprio tra Countryman e Cooper tra le pagine delle brochure, batterebbe ambedue per popolarità. Se non fosse che sarà soltanto elettrica... Mini Aceman, dove sei? Eccoti qua.

Mini Aceman, prove generali prima del reveal

NO FUEL Prevista al debutto (statico) entro il 2024, per poi essere in vendita nel corso del 2025, Mini Aceman sostituirà Mini Clubman e sarà il primo modello puramente elettrico del marchio: niente motori a benzina, manco ibridi (sapevatelo). Quindi la produzione avverrà totalmente in Cina, in partnership coi soci di Great Wall. Il prototipo catturato dai nostri fotografi spia in Germania, nei pressi di Monaco, è ancora ben nascosto, tuttavia rispetto ai muletti avvistati in passato è un pelo più disinibito, mostrando un frontale, le luci posteriori, probabilmente anche le ruote, più simili a un modello di serie. Quando finalmente le coperture verranno tolte, ci aspettiamo che l’auto di produzione assomigli molto al concept Aceman del 2022. Che per la cronaca, misurava 4 metri e 05 di lunghezza. Eccolo in foto.

Mini Aceman Concept (2022)

COOPER COPY Ci aspettiamo inoltre che sia dotata della stessa batteria e della stessa configurazione a motore singolo e trazione anteriore di nuova Mini Cooper All Electric. Ciò significherebbe 184 CV di potenza e batteria da 40 kWh sulle versioni base e 218 CV e batteria da 54 kWh sulle varianti più prestazionali. Si dice infine che sia in predicato di arrivare, nel 2026, anche una piccantissima JCW. Da nuova Cooper, salendo idealmente a bordo, verranno ripresi anche il touchscreen OLED circolare, il nuovo head-up display, in generale un design distintivo che fonde materiali moderni con i classici stilemi Mini. Prima del reveal, ne siamo certi, la sorprenderemo ancora mentre fa le prove generali. Intanto, sfoglia la gallery-spia.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/01/2024