BMW i3 Touring: foto spia e anticipazioni

Mentre la pioggia battente bagnava l'asfalto di Monaco di Baviera, il nostro fotografo non si è fatto sfuggire un dettaglio succoso: la nuova BMW i3 Touring. La Casa dell'Elica ha ufficialmente dato il via ai test su strada per la variante wagon della sua prossima berlina elettrica, il cui arrivo sul mercato è atteso per la fine del 2027. Se ami lo spazio e la praticità ma non vuoi rinunciare alla mobilità a zero emissioni, questa vettura potrebbe essere la risposta alle tue esigenze.

BMW i3 Touring 2027, 3/4 posteriore

Come cambia fuori (e dentro)

Se la guardi di fronte, non noterai differenze rispetto alla sorella a tre volumi. Ma ti basta spostare lo sguardo oltre il montante centrale (il montante B, per intenderci) per renderti conto che la musica cambia.

Da quel punto in poi - prevedibilmente - la BMW i3 Touring trova nuove forme: le portiere posteriori, il taglio dei gruppi ottici e il paraurti posteriore sono stati ridisegnati per fare spazio a una coda più capiente e funzionale.

Salendo a bordo, invece, l'ambiente ti sembrerà subito familiare. La plancia, i comandi e i sedili anteriori e posteriori rimangono identici a quelli della versione berlina. La vera svolta la fa il vano bagagli, sensibilmente più generoso e modulabile, che rende la vettura più versatile per i tuoi viaggi in famiglia o le gite fuori porta nel fine settimana.

BMW i3 50 xDrive First Edition, interni

Potenza da vendere e ricarica fulminea

Ma andiamo al sodo, perché sotto la carrozzeria c'è tanta sostanza tecnologica. La versione avvistata dovrebbe debuttare sul mercato con il nome di i3 Touring 50xDrive. Tradotto per te in cifre concrete: parliamo di trazione integrale intelligente assicurata da due motori elettrici (uno per asse), capaci di sprigionare una potenza complessiva di ben 463 CV.

Notevole è anche l'architettura elettrica. Sfruttando un sistema a 800 Volt, la vettura supporterà la tecnologia bidirezionale Vehicle-to-Load (V2L), Vehicle-to-Home (V2H) e Vehicle-to-Grid (V2G). In parole povere, potrai utilizzare l'energia accumulata dall'auto per ricaricare dispositivi esterni o perfino per alimentare l'impianto domestico (se compatibile).

E quando sarai tu a dover fare il pieno di elettroni? Nessun problema: grazie alla ricarica rapida in corrente continua fino a 400 kW tramite la presa standard NACS, potrai recuperare fino a 900 chilometri di autonomia in tempi record.

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