Ecco la nuova Smart #2: dalla Cina arrivano foto reali e specifiche

Come sarà la nuova Smart #2? Tra foto spia e piccole anticipazioni ci siamo già fatti un'idea di come sarà la nuova city car elettrica. Adesso, però, possiamo scoprire esattamente le sue forme e il suo look. Infatti, la vettura è apparsa all'interno del database del sito del Ministero dell'Industria e dell'Information Technology cinese (MIIT). Si tratta di un passaggio obbligato per ottenere il via libera alle vendite in Cina. Quando appare un modello all'interno di questo database possiamo vedere alcune foto reali dell'auto oltre a scoprire alcune sue caratteristiche tecniche.

Ecco la nuova Smart #2

Dai documenti risulta che la Smart #2 è classificata come un'auto a 2 posti completamente elettrica, prodotta dalla Zhejiang Haoqing Automobile Manufacturing di Geely. Il modello è disponibile in due lunghezze di carrozzeria: 2.751 mm e 2.764 mm, entrambe con una larghezza di 1.669 mm, un'altezza di 1.555 mm e un passo di 1.875 mm. La leggera differenza in lunghezza potrebbe dipendere probabilmente dai diversi allestimenti in cui la nuova Smart #2 sarà proposta.

Smart #2

La city car elettrica pesa 1.130 kg e raggiunge una velocità massima di 140 km/h. A muoverla un motore da 82 CV prodotto da InfiMotion di Geely. Il tutto è alimentato da una batteria LFP. La capacità non è menzionata ma già sappiamo che sarà di 35,7 kWh per un'autonomia fino a circa 300 km. Non mancherà nemmeno la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L). Smart #2, ricordiamo, poggia sulla piattaforma Electric Compact Architecture (ECA). Da quanto possiamo vedere dalle immagini, il look ricorda molto quello della Smart fortwo rivisto in chiave moderna.

Non ci sono accenni agli interni nella documentazione del MIIT ma già sappiamo che non ci saranno due sedili ma piuttosto un'unica seduta continua, una sorta di mini divano dove al centro troveremo un vano dove poter riporre piccoli oggetti. Non mancherà ovviamente la tecnologia.

Debutto a ottobre

Quando vedremo la nuova Smart #2? L'appuntamento è per ottobre in occasione del Salone di Parigi.

Fonte: Cnevpost

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