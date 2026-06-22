Smart #2 sorprende, ecco l'abitacolo: niente sedili, arriva una panca unica

C'è grande attesa per il debutto della Smart #2, l'erede della Fortwo, piccola city car amatissima nelle grandi città per via delle sue dimensioni estremamente compatte. La casa automobilistica ha già svelato il concept che anticipa la versione definitiva che vedremo al Salone di Parigi. Smart, però, non ci aveva ancora raccontato come sarebbero stati gli interni della nuova #2. Adesso lo sappiamo perché la casa automobilistica ha voluto raccontare qualcosa sull'abitacolo che presenta una sorpresa.

Smart #2

Niente sedili ma solo una panca unica

Chi si attendeva un abitacolo ''tradizionale'' rimarrà certamente sorpreso. Già perché la nuova Smart #2 non offrirà due tradizionali sedili ma un'unica seduta continua, una sorta di mini divano dove al centro troveremo un vano dove poter riporre piccoli oggetti. La particolare scelta potrebbe far pensare che la Smart #2 sia progettata per poter offrire 3 posti. In realtà non è così. L'idea di puntare su di una panca unica e non su 2 sedili distinti nasce dalla volontà di voler far sembrare che dentro ci sia più spazio di quanto è presente in realtà.

Smart #2

Andando avanti, l'abitacolo presenta un cockpit sviluppato secondo un principio a forma di S, pensato per favorire un’interazione intuitiva, una chiara organizzazione dei comandi e la massima efficienza nell’uso dello spazio. Insomma, Smart ha progettato un abitacolo per la nuova #2 per poter sfruttarne davvero ogni centimetro, massimizzando, così, lo spazio a disposizione. Ovviamente non mancherà la ricarica wireless per gli smartphone.

300 km di autonomia e debutto al Salone di Parigi

La nuova Smart #2 avrà una lunghezza inferiore ai 2,8 metri e potrà contare su di un raggio di sterzata di appena 6,95 metri. Insomma, misure perfette per chi deve muoversi all'interno dei sempre più caotici centri urbani delle grandi città. La piccola city car elettrica poggerà sulla piattaforma Electric Compact Architecture (ECA) e offrirà un'autonomia fino a 300 km grazie a una batteria da 35,7 kWh. Ci sarà anche la ricarica rapida (dal 10% all’80% in meno di 20 minuti) e non mancherà nemmeno il supporto alla tecnologia Vehicle-to-Load (V2L).

Smart #2

L'appuntamento è quindi per il mese di ottobre al Salone di Parigi. Pare evidente, che la nuova Smart #2 voglia davvero stupire. Non rimane che attendere novità. Prima del Salone, è possibile che la casa automobilistica possa offrire nuovi dettagli su questo modello che punta a ridefinire la mobilità urbana.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 22/06/2026