Smart #2, conto alla rovescia: l'erede della Fortwo protagonista a Salone di Pechino

Sarà una delle più interessanti novità del Salone di Pechino che prenderà il via tra pochi giorni. Parliamo della Smart #2 che sarà presente come concept, prima del debutto ufficiale previsto entro la fine dell'anno. Finalmente potremo scoprire molto di più su questo modello molto atteso in Europa. Dopo che la Fortwo era andata in pensione, la casa automobilistica si era concentrata su veicoli molto più grandi. Diversi clienti chiedevano, però, un ritorno alle origini e dopo indiscrezioni e mezze ammissioni, era stato dato l'annuncio: l'erede della Fortwo sarebbe arrivato con il nome di Smart #2.

Smart #2

Il conto alla rovescia è partito

Le Smart erano amatissime grazie alle loro dimensioni ultracompatte. Adesso, finalmente sta per arrivare un modello che torna alle origini. Cosa sappiamo? La nuova Smart #2 poggerà sulla piattaforma Electric Compact Architecture (ECA). Il lavoro tecnico è stato portato avanti da Geely, mentre al design ci hanno pensato i tecnici di Mercedes. Negli ultimi mesi abbiamo visto diverse foto spia dei muletti con cui è stata testata la nuova meccanica. Per il design sappiamo solamente che sarà una rivisitazione in chiave moderna di quello del passato. Le proporzioni saranno più o meno quelle della vecchia Fortwo e quindi una vettura estremamente compatta, pensata per essere agilissima in ambito urbano. Dopo anni di SUV, arriva finalmente una city car.

Per quanto riguarda, invece, le specifiche tecniche, non sappiamo quasi nulla. Alcune indiscrezioni parlano di una motorizzazione un po' più potente di quella della vecchia Fortwo ma soprattutto di una batteria di maggiore capacità (c'è chi scommette sui 30 kWh) che permetterà di arrivare a disporre di più autonomia.

In ogni caso, ci siamo quasi. Il Salone di Pechino sta per aprire i battenti e presto ne sapremo molto di più. Smart #2 sarà quindi tra le principali protagoniste di questo importante appuntamento. Non rimane che attendere la presentazione del concept.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 20/04/2026