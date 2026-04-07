Smart #6, svelati gli interni della nuova ammiraglia Plug-in: tecnologia e design minimal

Stile minimalista e tanta tecnologia con ampi schermi per strumentazione, infotainment e passeggero

Smart #6 farà il suo debutto ufficiale al Salone di Pechino che aprirà i battenti alla fine di questo mese di aprile. Si tratta di una nuova berlina ibrida Plug-in di cui adesso la casa automobilistica ha voluto raccontare qualcosa di più dato che ha anticipato gli interni. Finalmente possiamo quindi dare una sbirciatina all'abitacolo che ricorda quello della Smart #5 dove sono presenti ampi schermi per gestire davvero tutte le funzionalità della vettura.

Smart #6

Tanta tecnologia e schermo anche per il passeggero

Lo stile degli interni è quindi quello degli ultimi modelli della casa automobilistica. Design minimalista con comandi fisici ridotti al mimino essenziale. Dietro al volante multifunzione troviamo il quadro strumenti digitale, mentre la plancia è dominata da un doppio ampio display, il primo per l'nfotainment vero e proprio e il secondo per il passeggero anteriore. Guardando le immagini notiamo pure la presenza bocchette di ventilazione ispirate al design delle turbine aeronautiche con una struttura 3D. Non manca nemmeno un impianto di illuminazione ambientale e un sistema audio Sennheiser con 20 altoparlanti. Stando a quanto raccontato, gli interni sono disponibili in tre varianti di colore: giallo, nero e marrone. Il bagagliaio dispone di una capacità di 525 litri.

Smart #6

Pronta al debutto sul mercato cinese

Interni a parte, cosa sappiamo della Smart #6? Stando a quanto emerso fino a questo momento, nuova Smart #6 misura 4.906 mm lunghezza x 1.922 mm larghezza x 1.508 mm altezza, con un passo 2.926 mm. La vettura presenta linee da fastback e può contare su ammortizzatori a smorzamento variabile. Sotto al cofano troviamo un powertrain ibrido Plug-in caratterizzato dalla presenza di un motore 4 cilindri di 1,5 litri da 163 CV abbinato a un sistema ibrido che permette di arrivare a disporre di una potenza massima complessiva di 435 CV. Smart #6 si potrà avere con batterie da 20 kWh e 41,46 kWh. Con l'accumulatore di maggiore capacità sarà possibile percorrere in modalità elettrica 285 km ma secondo il ciclo CLTC. L'autonomia totale supera i 1.800 km (CLTC).

Non mancheranno nemmeno sistemi avanzati di assistenza alla guida che potranno contare su di una suite di sensori tra cui il LiDAR. Non rimane che attendere la presentazione ufficiale per scoprire gli ultimi segreti di questo modello.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 07/04/2026