Smart #2 si prepara al debutto, foto spia e anticipazioni dell'erede della ForTwo

Smart tornerà alle origini. Infatti, al Salone di Pechino che aprirà i battenti alla fine del mese di aprile, la casa automobilistica porterà al debutto il concept della nuova Smart #2, erede della FortTwo, in vista del lancio ufficiale entro la fine dell'anno. Si tratta di un modello molto atteso, soprattutto in Europa dove la piccola Smart era molto amata nelle grandi città proprio in virtù delle sue dimensioni ultra compatte. Lo sviluppo sta andandolo avanti e adesso dalla Cina sono arrivate nuove foto spia di un prototipo ancora camuffato con teli e pellicole.

Tutta nuova, ecco cosa sappiamo

Le immagini mostrano un prototipo con elementi che sembrano essere ancora provvisori. Possibile che si tratti ancora di una delle vetture con cui Smart ha testato su strada la nuova piattaforma. Già perché la nuova Smart #2 poggerà nuova piattaforma Electric Compact Architecture (ECA). Il lavoro tecnico sarà svolto dal team di Geely, mentre il design è frutto del team di Mercedes e dovrebbe essere una rivisitazione in chiave moderna di quello del vecchio modello. In ogni caso, pare evidente che la nuova piccola Smart disporrà delle medesime proporzioni della ForTwo. Per la casa automobilistica si tratterà, quindi, di un ritorno alle origini. Smart tornerà quindi a proporre una piccola vettura per la città, dopo anni in cui si è puntato su segmenti molto diversi, arrivando addirittura a proporre maxi SUV come la Smart #5.

Smart #2

Proporzioni simili a quelle del vecchio modello ma look tutto nuovo e soprattutto più moderno. Per quanto riguarda la meccanica, invece, al momento non sappiamo nulla di preciso, tranne appunto la presenza di una nuova architettura. Si parla di un powertrain più potente di quello della Smart ForTwo e soprattutto di una batteria di maggiore capacità per poter disporre di più autonomia. Alcune voci parlano di un accumulatore da 30 kWh ma non ci sono conferme.

Fortunatamente, al debutto al Salone di Pechino mancano poche settimane. A quel punto potremo capire molto di più sulle caratteristiche della nuova citycar elettrica della casa automobilistica. La nuova Smart #2 sarà poi prodotta in Cina.

Fonte: CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 07/04/2026