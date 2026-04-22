Smart Concept #2, si torna alle origini: ecco l'erede della Fortwo con 300 km di autonomia

Ci siamo, Smart torna alle origini e svela l'attesissima Smart Concept #2 che anticipa la nuova piccola elettrica che debutterà nella versione definitiva al Salone di Parigi che si terrà a metà ottobre. La presentazione del concept è avvenuta all'interno di un evento che si è tenuto a Pechino alla vigilia dell'apertura del Salone dell'Auto. Sebbene si tratti ancora di un concept, possiamo finalmente capire molto di più sul lavoro congiunto tra Mercedes e Geely.

Smart Concept #2

Ecco l'erede della Fortwo

Basta un colpo d'occhio per riconoscere l'erede della Fortwo con quelle forme ultracompatte che renderanno a Smart #2 un mezzo agilissimo per muoversi all'interno dei sempre più congestionati centri urbani. Del resto, parliamo di una vettura lunga meno di 2,8 metri e con un raggio di sterzata di appena 6,95 metri, ideale per la mobilità urbana. I designer Mercedes hanno evoluto in chiave moderna il design della Fortwo, mantenendo immutate quelle proporzioni che hanno decretato il successo della piccola city car nel corso del tempo. Per mettere ancora più in risalto il nuovo look, il concept adotta una colorazione bianca, con dettagli in tinta oro.

Smart con questo modello punta a voler reinventare la mobilità urbana e lo vuole fare con stile, proponendo una vettura caratterizzata da una forte personalità.

Smart Concept #2

Prime informazioni tecniche

La nuova Smart Concept #2 non è solo design in quanto la casa automobilistica ha voluto condividere qualche dettaglio tecnico. La city car poggerà sulla piattaforma Electric Compact Architecture (ECA) e offrirà un'autonomia fino a 300 km. Ci sarà anche la ricarica rapida (dal 10% all’80% in meno di 20 minuti) e non mancherà nemmeno il supporto alla tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) che permetterà di utilizzare l'energia della batteria di trazione per alimentare dispositivi elettrici esterni.

Smart Concept #2

Piccola fuori ma spaziosa dentro e il tutto sarà possibile grazie alla scelta di proporre la city car con una configurazione che vede le ruote agli angoli dell'auto, appunto per massimizzare lo spazio all'interno dell'abitacolo dove potranno trovare posto due persone. Appuntamento quindi al Salone di Parigi dove farà finalmente il suo debutto la nuova Smart #2.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 22/04/2026